عـاجل.. وزير العدل يصدر قرارين بنقل مقار انعقاد بعض المحاكم

الإثنين 30/نوفمبر/2020 - 07:41 م
بوابة الفجر
مـروة هيـكل
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أصدر المستشار عمر مروان وزير العدل القرارين رقمي ( 8594، 8595 لسنة 2020 ) بنقل مقر انعقاد جلسات ( مدنى وصحة توقيع المطرية ) من محكمة مدينة نصر الجزئية إلى مجمع محاكم القاهرة الجديدة، ونقل مقر انعقاد جلسات ( أسرة السلام ــ المرج ــ المطرية ) من مجمع محاكم القاهرة الجديدة ومدينة نصر إلى مجمع محاكم مصر الجديدة، على أن يتم العمل بهما اعتبارًا من 622021، وذلك لكي تكون الإدارات والوحدات الإدارية في ذات مكان انعقاد الجلسات الخاصة بها، ويتجنب المتقاضون مشقة الانتقال بين أكثر من مكان بإقامة الدعوى في محكمة ثم المثول أمام المحكمة المختصة في مكان آخر.

وذلك في إطار دور وزارة العدل في التيسير على المتقاضين وتقريب دور العدالة إليهم. 

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