الأرصاد تُعلن تفاصيل طقس الثلاثاء.. وتُحذر من هذه الظواهر

طقس الثلاثاء نهارًا



طقس الثلاثاء ليلًا



الظواهر الطبيعية:



- أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من السواحل الشمالية (الإسكندرية- السلوم- مطروح- بورسعيد- العريش- رفح).



- أمطار خفيفة على بعض المناطق من شمال الوجه البحري (كفر الشيخ- البحيرة).



- شبورة مائية صباحًا على القاهرة وشمال الصعيد.



الوصف الفني لخرائط الطقس:



- تتأثر البلاد بامتداد منخفض جوي على البحر المتوسط، كما تتأثر بامتدد منخفض جوي في طبقات الجو العليا.





كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة الثلاثاء الموافق 1 ديسمبر 2020، على مدن ومحافظات الجمهورية، جاء ذلك خلال بيان نشرته "الهيئة".- شبورة مائية صباحًا، طقس معتدل على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة.- طقس معتدل على السواحل الشمالية الغربية، والرياح معتدلة.- طقس مائل للدفء على السواحل الشمالية الشرقية، والرياح معتدل.- شبورة مائية صباحًا، طقس مائل للدفء على شمال سيناء، والرياح معتدلة.- طقس دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، والرياح معتدلة.- طقس بارد على القاهرة والوجه البحري.- طقس بارد على السواحل الشمالية.- طقس مائل للبرودة على جنوب سيناء.- طقس شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد.