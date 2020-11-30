محمد الشريف: نوة جديدة تضرب الإسكندرية خلال أيام (فيديو)

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قال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إن المحافظة تتعرض لأضعاف الأمطار التي كانت تشهدها خلال السنوات الماضية.



وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد «التغيرات المناخية التي شهدها العالم أدى إلى زيادة الأمطار التي تتعرض لها محافظة الإسكندرية»، مشيرا إلى أن مياه الأمطار تدخل المنازل بالمناطق العشوائية.



وأضاف «نجرى حصر كامل للسكان المتواجدين في المناطق العشوائية لحل أزمة الأمطار»، مشيرا إلى أن النقاط الساخنة التي تشهد تجمع مياه الأمطار بالمحافظة ارتفعت من 70 إلى 93 نقطة.



وأشار إلى أن المحافظة لجأت إلى زيادة عدد عربات شفط المياه لمواجهة الأزمة، لافتا إلى أن الإسكندرية ستشهد أمطار خفيفة يوم 3 ديسمبر، وتبدأ نوة جديدة يوم 4 ديسمبر.



وتابع «لن نتخذ قرارات بشأن النوة المتوقعة الآن، وسننتظر تقرير الأرصاد يوم الثالث من ديسمبر كون الوضع يتغير أحيانا»، مشيرا إلى أن آلاف الأبراج المخالفة التي أنشئت خلال السنوات الماضية حملت منظومة الصرف الصحي عبئا إضافيا

ولفت إلى أن بعض المناطق المتاخمة للإسكندرية لم تشهد حتى الآن توصيل خدمة الصرف الصحي.



وأكمل «طلبت من وزير التنمية المحلية ورئيس الوزراء منح ساعة إضافية للمحلات والمطاعم كون المحافظة لها طابع خاص، لكن لم يصدر قرار رسمي بهذا الأمر حتى الآن».



وأوضح أن مواعيد العمل للمطاعم والمقاهي والكافيهات في الإسكندرية ستكون من 5 صباحا ختى 12 مساء في الشتاء، ومن 5 صباحا حتى 1 صباحا في الصيف، على أن تكون مواعيد عمل الورش الحرفية من 8 صباحا حتى 8 مساء في الصيف، ومن 8 صباحا حتى 7 مساء في الشتاء.

