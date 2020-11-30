العثور على طفل حديث الولادة داخل عقار بغرب إيتاي البارود في البحيرة

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عثر أهالي مدينة إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، اليوم الإثنين، على طفل حديث الولادة يرتدي ملابسه كاملة، وذلك فى إحدى العقارات بغرب مدينة إيتاي البارود، وتم إبلاغ الشرطة لاتخاذ اللازم.



وتلقى اللواء محمد والي، مدير أمن البحيرة، إخطارا من العميد أحمد البنا، مأمور مركز شرطة إيتاي البارود، يفيد ببلاغ من الأهالي بالعثور على طفل رضيع يرتدى ملابسه كاملة، وذلك في مدخل أحدي العقارات بغرب مدينة إيتاي البارود، ولم يستدل على أهليته بالمنطقة.



تم اتخاذ إجراءات النشر عن الطفل بأوصافه وتحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق، وقررت تسليم الطفل لمستشفى إيتاي البارود المركزي لتوقيع الكشف الطبي عليه وإيداعه حضانة المستشفى.



آخر مستجدات فيروس كورونا بمصر



الصحة: ارتفاع حالات الشفاء من مصابي فيروس كورونا إلى 102596 وخروجهم من المستشفيات



وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، خروج 106 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 102 ألف و596 حالة حتى اليوم.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 358 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 15 حالة جديدة.



وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا، وأن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأحد، هو 115541 حالات من ضمنهم 102596 حالة تم شفاؤها، و6636 حالة وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.