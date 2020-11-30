وادي دجلة يتعاقد مع لاعب مانشستر سيتي

الإثنين 30/نوفمبر/2020 - 07:28 م
بوابة الفجر
محمد الصو
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أعلن مسؤولو نادي وادي دجلة، التعاقد بصفة رسمية مع نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي الإنجليزي السابق، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأكدت الصفحة الرسمية للنادي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، التعاقد مع الغيني خورخي فرناندو باربوسا إنتيما الشهير بـ"جورجينيو"، الجناح المهاجم لمنتخب غينيا بيساو الذى يبلغ من العمر 25 عامًا والذي يحمل الجنسية البرتغالية أيضًا، لمدة موسمين مقبلين.

وأوضحت الصفحة، أن الصفقة الجديدة، لعب للعديد من الفرق الأوروبية أبرزها سانت ايتيان الفرنسي، ويُجيد اللعب بالقدم اليمنى كما يُجيد فى مركز الجناح والمهاجم، ويبلغ من العمر 25 عامًا، وكان عقده مع ناديه لودوجورتس رازجراد البلغاري ممتد حتى عام 2023 قبل أن ينجح دجلة فى التعاقد معه لمدة موسمين.

وتابعت: "اللاعب خريج أكاديمية مانشستر سيتي الإنجليزي، ولعب في جميع مستويات الناشئين حتى سن 23 عامًا، قبل أن يغادر للدوري الفرنسي".
 
واستقبل معسكر الفريق الدجلاوي المقام حاليًا بالعين السخنة، اللاعب اليوم لأول مرة عقب انضمامه، من أجل الاستعداد لمنافسات الموسم الجديد.

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