نجم مانشستر سيتي يقترب من الرحيل

الإثنين 30/نوفمبر/2020 - 07:31 م
بوابة الفجر
غدير أحمد
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كشفت تقارير صحفية إيطالية، عن اقتراب فيرناندينيو من الرحيل عن مانشستر سيتي بنهاية الموسم الجاري، مع وجود اهتمام من العديد من الأندية البرازيلية والأمريكية بالظفر بخدماته.

وانتقل فيرناندينيو إلى مانشستر سيتي قادمًا من شاختار دونيتسك منذ 7 سنوات مقابل 34 مليون جنيه إسترليني.

ووفقاً لصحيفة "ميرور" البريطانية، فإن أخبر فيرناندينيو المقربين منه بأنه لا يتوقع أن يجدد تعاقده مع مانشستر سيتي، رافضًا في الوقت ذاته استبعاد الانتقال إلى نادي نيويورك سيتي".

وتمكن فيرناندينيو من التتويج بثلاثة ألقاب في البريميرليج مع مانشستر سيتي، وازدادت أهميته مع الفريق مع المدرب بيب جوارديولا، ليطالب الأخير النادي بتجديد تعاقده لعامين في 2019.

واستطاع فيرناندينيو أنقاء مدربه في الكثير من المباريات باللعب كقلب دفاع الموسم الماضي مع إصابة إيمريك لابورت، ولكنه لم يشارك كثيرًا هذا الموسم بسبب الإصابات التي عانى منها.

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