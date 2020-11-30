زوجة سفاح الجيزة: القذافي شخصية تم زرعها لتدمير حياتنا (فيديو)

الإثنين 30/نوفمبر/2020 - 07:30 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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قالت فاطمة الزهراء، الشهيرة بـ"زهرة" زوجة المتهم المدعو القذافي فراج عبد العاطي المعروف إعلاميًا بـ"سفاح الجيزة"، إنها ما زالت على ذمته حتى الآن، مضيفة: "كل القرف الذي نعيشه الآن من المدعو قذافي، حيث تزوجت منه وأنجبت بنتا، وكنا مشاركينه في مبالغ مالية.

وأضافت "الزهراء"، خلال لقائه مع الإعلامية نهال طايل، ببرنامج "تفاصيل"، المذاع على قناة "المحور"، أن سفاح الجيزة شخصية تم زرعها لتدمير حياتنا من أطراف معينة، قائلًا: "كنت أجده يتلقى مكالمات غريبة ومريبة وأغلبها سيدات تطلب منه فلوس، ولم أشك في أي علاقة بنيه وبين أختي".

وتابعت فاطمة الزهراء أن قذافي لم يتركني ولكن اختفى 9 أكتوبر عام 2016 ثم خرجت شائعة أنه اختفى قسريًا لأنه ينتمي لجهة ما لم تذكرها ومنذ ذلك الحين، لم نعلم عنه شيء، حيث خرج يوم 10 أكتوبر 2016 وقال إنه ذهب ليشتري علبة لبن للبنت ولم يعود منذ حينها، 2016 وتليفونه فيما بعد وجدنا مكالمة بينه وبين شخصية معينة واحدة ست وراجل.

وواصلت فاطمة الزهراء أن القذافي الملقب بسفاح الجيزة تغيب وقبل هذا التاريخ كان يصر على إقامتها في منزل والدتها متعللًا بمرضها، وبعد تغيبه حررت محضر تغيب، وبشأن ما تردد من أن سفاح الجيزة تورط في قتل اختها نادين قالت فاطمة الزهراء باكية: "لا يوجد جثة حتى الآن".

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