استشاري نفسي بعد واقعة شيكابالا: "الإنترنت كشف التنمر ولم يزيده مثلما يتوقع البعض" (فيديو)

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قال الدكتور أحمد عمارة، استشاري الطب النفسي، إن التنمر كان يحدث في البداية في المدارس، بهدف السخرية على شكل خارجي أو نقطة ضعف لشخص ما، وبدا ينتقل التنمر من الحياة العادية أو المدرسة إلى الأنترنت، معقبًا: "الإنترنت كشف التنمر ولم يزيده مثلما يتوقع البعض".



وتابع "عمارة" خلال لقائه ببرنامج "صحتك بالدنيا"، الذي تقدمه الإعلاميتين أمينة مهدي وإيناس الليثي، المذاع على قناة "cbc"، أن الدول بدأت تنتبه للتنمر الالكتروني بشكل كبير للغاية، لافتَا إلى أن هناك امرأه بريطانية تنمرت على شكل الزوجة الثانية لزوجها بكومنت على الفيس بوك، فقامت الإمارات بوضعها في قائمة الترقب الوصول، وقامت بحبسها.



وأضاف أن عقوبة التنمر ا لالكتروني في بعض الدول يتراوح ما بين 6 أشهر وعام، مشيرًا إلى أن الدول بدأت تتعامل مع التنمر الإلكتروني بشكل حازم.

