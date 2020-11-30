مايا دياب تحذر متابعيها من هذا الأمر
الإثنين 30/نوفمبر/2020 - 09:25 م
لمياء علي
Advertisements
وجهت الفنانة اللبنانية مايا دياب نصيحة لجمهورها، بشأن تداعيات فيروس كورونا ومخاطره.
إذ كتبت على صفحتها على موقع التواصل الإجتماعي :"لكل اللبنانيين، اليوم اول يوم عمل بعد الاغلاق التام بسبب كورونا، بطلب من كل شخص الالتزام بوضع الكمامة اينما وُجِد، الفيروس لم يبدأ فعلياً في لبنان.
واختتمت: مع بدء شهر ديسمبر ندخل مرحلة خطرة من المرض كلنا مسؤولين، "كلنا يعني كلنا"،بترجاكن التزموا الاجراءات الوقائية بجدية..".