مايا دياب تحذر متابعيها من هذا الأمر

الإثنين 30/نوفمبر/2020 - 09:25 م
بوابة الفجر
لمياء علي
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وجهت الفنانة اللبنانية ​مايا دياب​ نصيحة لجمهورها، بشأن تداعيات فيروس كورونا ومخاطره.

إذ كتبت على صفحتها على موقع التواصل الإجتماعي :"لكل اللبنانيين، اليوم اول يوم عمل بعد الاغلاق التام بسبب كورونا، بطلب من كل شخص الالتزام بوضع الكمامة اينما وُجِد، الفيروس لم يبدأ فعلياً في لبنان.

واختتمت: مع بدء شهر ديسمبر ندخل مرحلة خطرة من المرض كلنا مسؤولين، "كلنا يعني كلنا"،بترجاكن التزموا الاجراءات الوقائية بجدية..".

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