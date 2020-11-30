في ذكرى ميلاده.. اللقاء الأول بين رياض السنباطي و أم كلثوم.. وهذا أول عمل بينهم

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تحل اليوم ذكرى ميلاد الموسيقار الكبير رياض السنباطي، ويعد أحد أبرز الموسيقيين في تلحين القصيدة العربية، وبلغ عدد مؤلفاته 534 عملًا.



علاقة الكبيرين أم كلثوم والسنباطى بدأت مبكرًا منذ الصغر، عندما كان عمره 13 عامًا، ‏وعمرها لم يتجاوز الـ 17، كما كان والد أم كلثوم الشيخ إبراهيم صديقا قديمًا للمنشد محمد ‏السنباطي والد رياض.‏



وكانت الصدفة وحدها هي التي جمعت بين أم كلثوم ورياض السنباطي عندما ‏كان رياض مع والده في محطة سكة حديد قرية "درين"مركز نبروه.



كانت أم كلثوم ووالدها ‏وشقيقها وأولاد عمها يغنون في أحد الأفراح هناك، وكان رياض هو ووالده يتبادلان الغناء في ‏فرح، وعندما إنتهى الفرحان في وقت واحد متجهين إلى المحطة في إنتظار القطار، أشار ‏السنباطي الكبير لإبنه رياض وقال له: "أم كلثوم التي يتحدثون عنها"، فنظر رياض لأول مرة ‏في حياته ليجد أم كلثوم، ولم يكن قد سمع لها، وإنما سمع عنها فقط.



وروى رياض، في أحد لقاءاته الصحفية، تفاصيل لقائه بأم كلثوم فقال: بعد 17 عامًا من لقائنا الأول في قرية "درينش" إحدى قرى الدقهلية، التقيت بالفتاة أم كلثوم مرة أخرى، بعد أن كان صيتها قد ملأ الآفاق في القاهرة.



وتابع: "وقتها كنت أحسد الذين يلحنون لها وكانت تتحرك في أعماقي ملكة التلحين، تعبيرًا عن عواطف جياشة يعيشها الشاب في مثل سني كنت أقيم في شقة وحدي وطلبت تليفون كي يسهل علي أعمالي واتصالاتي، وفي اليوم الأول الذي دخل فيه التليفون إلى الشقة.



وأضاف: "سمعت أغنية لأم كلثوم من الراديو، فتذكرت تعارفنا في محطة الدلتا، وكنت قد عرفت رقم تليفونها من الإذاعة فاتصلت بها، وعندما ذكرت لها اسمي تذكرت بأن والدها الشيخ إبراهيم كان يغني مع والدي في الأفراح، ودار بيننا حديث قصير قالت لي في نهايته "ابقى خلينا نشوفك يا أستاذ رياض، مادام أنت في مصر وأنا في مصر".



وحققت أول أغنية لحنها لها من كلمات أحمد رامي ‏نجاحًا كبيرًا وهي أغنية "على بلد المحبوب"، التي قدمت عام 1935، ‏لينضم السنباطي إلي جبهة الموسيقية الكلثومية التي كانت تضم القصبجي وزكريا أحمد. ‏

