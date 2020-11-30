في ذكرى ميلاده.. اللقاء الأول بين رياض السنباطي و أم كلثوم.. وهذا أول عمل بينهم

الإثنين 30/نوفمبر/2020 - 08:29 م
بوابة الفجر
ريهام كمال
Advertisements

تحل اليوم ذكرى ميلاد الموسيقار الكبير رياض السنباطي، ويعد أحد أبرز الموسيقيين في تلحين القصيدة العربية، وبلغ عدد مؤلفاته 534 عملًا.

علاقة الكبيرين أم كلثوم والسنباطى بدأت مبكرًا منذ الصغر، عندما كان عمره 13 عامًا، ‏وعمرها لم يتجاوز الـ 17، كما كان والد أم كلثوم الشيخ إبراهيم صديقا قديمًا للمنشد محمد ‏السنباطي والد رياض.‏

وكانت الصدفة وحدها هي التي جمعت بين أم كلثوم ورياض السنباطي عندما ‏كان رياض مع والده في محطة سكة حديد قرية "درين"مركز نبروه.

كانت أم كلثوم ووالدها ‏وشقيقها وأولاد عمها يغنون في أحد الأفراح هناك، وكان رياض هو ووالده يتبادلان الغناء في ‏فرح، وعندما إنتهى الفرحان في وقت واحد متجهين إلى المحطة في إنتظار القطار، أشار ‏السنباطي الكبير لإبنه رياض وقال له: "أم كلثوم التي يتحدثون عنها"، فنظر رياض لأول مرة ‏في حياته ليجد أم كلثوم، ولم يكن قد سمع لها، وإنما سمع عنها فقط.

وروى رياض، في أحد لقاءاته الصحفية، تفاصيل لقائه بأم كلثوم فقال: بعد 17 عامًا من لقائنا الأول في قرية "درينش" إحدى قرى الدقهلية، التقيت بالفتاة أم كلثوم مرة أخرى، بعد أن كان صيتها قد ملأ الآفاق في القاهرة.

وتابع: "وقتها كنت أحسد الذين يلحنون لها وكانت تتحرك في أعماقي ملكة التلحين، تعبيرًا عن عواطف جياشة يعيشها الشاب في مثل سني كنت أقيم في شقة وحدي وطلبت تليفون كي يسهل علي أعمالي واتصالاتي، وفي اليوم الأول الذي دخل فيه التليفون إلى الشقة.

وأضاف: "سمعت أغنية لأم كلثوم من الراديو، فتذكرت تعارفنا في محطة الدلتا، وكنت قد عرفت رقم تليفونها من الإذاعة فاتصلت بها، وعندما ذكرت لها اسمي تذكرت بأن والدها الشيخ إبراهيم كان يغني مع والدي في الأفراح، ودار بيننا حديث قصير قالت لي في نهايته "ابقى خلينا نشوفك يا أستاذ رياض، مادام أنت في مصر وأنا في مصر".

وحققت أول أغنية لحنها لها من كلمات أحمد رامي ‏نجاحًا كبيرًا وهي أغنية "على بلد المحبوب"، التي قدمت عام 1935، ‏لينضم السنباطي إلي جبهة الموسيقية الكلثومية التي كانت تضم القصبجي وزكريا أحمد. ‏

أخبار تهمك

عاجل - بعد صالح جمعة.. الأهلي يُقرر الاستغناء عن نجم جديد

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - تعرف على قائمة الأهلي في الموسم الجديد

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. أول رد فعل من الأهلي على إيقاف مجلس إدارة نادي الزمالك

منذ يوم

عاجل - أول تعليق من مجلس الزمالك على إيقافه وتحويل مخالفاته للنيابة العامة

منذ يوم

باتشيكو يُعلن قائمة الزمالك لمواجهة طلائع الجيش في كأس مصر

منذ أقل من ساعتين

بعد رحيل مرتضى منصور.. الكشف عن موقف باتشيكو من قيادة الزمالك

منذ ساعتين و 14 دقيقة

تعليق مثير من ميدو على فسخ الأهلي تعاقده مع صالح جمعة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل- استبعاد الشيخ وصالح جمعة وبادجي من القائمة الأولى بالأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - مفاجآت مدوية في قائمة الأهلي لمواجهة الاتحاد السكندري

منذ حوالي 3 ساعات

وادي دجلة يتعاقد مع لاعب مانشستر سيتي

منذ ساعة و 17 دقيقة

اللجنة الخماسية تضع إدارة الزمالك الجديدة في ورطة

منذ حوالي 3 ساعات

باتشيكو يستقر على رحيل هذا الخماسي عن الزمالك

منذ 42 دقيقة

عاجل.. إصابة نجم الزمالك بفيروس كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

تعليق ناري من نجم الأهلي السابق بشأن مصطفى محمد

منذ أقل من ساعتين

موسيمانى يستقر على بديل أجايي أمام الاتحاد السكندري

منذ ساعتين و 45 دقيقة

عاجل.. إصابة نجم الأهلي بفيروس كورونا

منذ حوالي 21 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:03 م

باتشيكو يستقر على رحيل هذا الخماسي عن الزمالك

عاجل - بعد صالح جمعة.. الأهلي يُقرر الاستغناء عن نجم جديد

05:15 م

عاجل.. إصابة نجم الأهلي بفيروس كورونا

11:52 م

عاجل- استبعاد الشيخ وصالح جمعة وبادجي من القائمة الأولى بالأهلي

04:06 م

عاجل - مفاجآت مدوية في قائمة الأهلي لمواجهة الاتحاد السكندري

05:49 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (7) | من حاول اغتيال عبد الناصر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار الأسبوع بين السياسة والاقتصاد

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: هى دى مصر يا فنان!