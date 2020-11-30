عمرو السولية يودع طبيب الأهلي

الإثنين 30/نوفمبر/2020 - 07:10 م
بوابة الفجر
محمد الصو
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حرص نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على توديع خالد محمود طبيب الفريق، عقب رحيله عن الجهاز الفني بالفترة المقبلة.

ونشر عمرو السولية لاعب وسط الفريق، رسالة خاصة إلى طبيب الفريق عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" حيث كتب قائلًا: "كل الشكر والتقدير لدكتور خالد محمود على الفترة اللى فاتت كلها".

وتابع: "يعلم الله إنك عمرك مقصرت فى شغلك وكنت لينا كلنا أخ كبير ربنا يكرمك ويوفقك فى اللى جاى إتشرفنا كلنا بالتعامل مع حضرتك 
شكراً دكتور خالد".

وكان محمود تقدم باستقالته من منصبه داخل جهاز الأهلي، عقب التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه على حساب الزمالك غريمه التقليدي.

وأشارت تقارير سعودية اليوم، أن خالد محمود طبيب الفريق الأول توصل إلى اتفاق نهائي مع نادي أهلي جدة السعودي، للانضمام إلى جهازه الفني، بالفترة المقبلة.

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