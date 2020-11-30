ليفربول يبدأ خطة تجديد عقود 9 لاعبين بينهم صلاح

بدأت إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي خطة تجديد تعاقدات اللاعبين التي يجب البدء بها خلال الفترة القليلة المقبلة وذلك قبل فترة الإنتقالات الصيفية.









وقالت شبكة ليفربول إيكو أن صلاح وثمانية لاعبين آخرين في الريدز لهم الأولوية فيما يخص مسألة تجديد العقود والتي تنتهي لمعظمهم في يونيو من العام 2023.









وتضم قائمة اللاعبين المُنتظر تجديد عقودهم كلاً من محمد صلاح، وساديو ماني، وفيرجيل فان دايك، وروبرتو فيرمينو، وفابينيو، ونابي كيتا، وجوردان هندرسون، وأليكس أوكسليد- تشامبرلين وشيردان شاكيري.



