'تكتل الصحف الخاصة'.. آخر محاولات الصحفيين للبقاء على قيد الحياة

الإثنين 30/نوفمبر/2020 - 07:08 م
نقابة الصحفيين - أرشيفية
نقابة الصحفيين - أرشيفية
ميسون أبو الحسن
Advertisements
أعلن الزميل الصحفي إسلام أبازيد، عن تشكيل "تكتل الصحف الخاصة"، وذلك للعمل على تحسين أوضاع الصحفيين العاملين في المؤسسات الصحفية الخاصة، وذلك بعد تدني المرتبات، وإهدار حقوق الزملاء المالية والقانونية والمهنية، وانتشار ظاهرة الفصل التعسفي.

ولاقى الاكتل قبول الجمعية العمومية للنقابة، ودعم الزملاء داخل الصحف وبالمحافظات، مع التأكيد على تطوير الفكرة واختيار ممثل للتكتل خلال الأيام المقبلة.

وقال الزميل إسلام أبازيد، إن أكثر من 80% من أزمات المهنة تتعلق بالزملاء العاملين داخل المؤسسات الصحفية الخاصة؛ نظرًا لما يعانونه من أزمات الفصل التعسفي، وتدني المرتبات، وإغلاق وتعطل الكثير من الجرائد خلال الفترة الماضية، لذلك كان لابد من التفكير في توحيد صف وكلمة هؤلاء الزملاء، لوضع مقترحات وحلول لهذه الأزمات.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ"الفجـر"، أن الأهداف الرئيسية للتكتل، تتلخص في السعي لتوفير فرص عمل للزملاء، وذلك من خلال تبادل المعلومات حول فرص العمل المتاحة، وتقديم خدمات وإمتيازات بالتنسيق بين أعضاء التكتل، بالإضافة إلى التصدي لظاهرة الفصل التعسفي، والتضامن مع المفصولين، والتوعية القانونية للزملاء بحقوقهم داخل المؤسسات، وتقديم الدعم القانوني في حالة الحاجة لذلك.

وأكد مؤسس تكتل الصحف الخاصة، أن الفترة القادمة ستشهد عقد عدة اجتماعات تنظيمية بين الأعضاء؛ حيث تم البدء في اختيار ممثل للتكتل داخل كل جريدة ومحافظة، كما يجري التنسيق الآن مع الزملاء لتقديم بعض الخدمات من بينها دورات تدريبية "أون لاين"، وكذلك تقديم عروض لتقسيط المنتجات، بالإضافة إلى الإتفاق مع أطباء ومحامين لتقديم الخدمات الطبية، والإستشارات القانونية لهم بالمجان.  

وشدد "أبازيد" على أن نقابة الصحفيين هي من تملك آليات الضغط، خاصة في حالات الفصل التعسفي، لذلك فإن أي تحركات لأعضاء التكتل ستكون تحت مظلة النقابة، ولن يعمل أعضاؤه بمعزل عن النقابة، التي هي في الأساس الحصن لجميع أبناء المهنة، مشيرًا إلى أن الكيان النقابي عبارة عن مجموعة أعضاء، والأعضاء أنفسهم مطالبون بدعم تحركات النقابة والجمعية العمومية، بالإضافة إلى تقوية موقفها في أي مفاوضات بتحركات مُنظمة، وهذا ما يهدف له التكتل.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

نقابة الصحفيين صحفيو الجرائد الخاصة تكتل الصحف الخاصة الفجر

أخبار تهمك

عاجل.. أول رد فعل من الأهلي على إيقاف مجلس إدارة نادي الزمالك

منذ حوالي 22 ساعة

الأهلي يتحرك لتنفيذ مطلب موسيماني بعد التتويج الإفريقي

منذ حوالي 3 ساعات

خاص - كواليس استبعاد أحمد الشيخ من قائمة الأهلي واقترابه من بيراميدز

منذ ساعتين و 16 دقيقة

موسيمانى يستقر على بديل أجايي أمام الاتحاد السكندري

منذ ساعة و 16 دقيقة

بعد رحيل مرتضى منصور.. الكشف عن موقف باتشيكو من قيادة الزمالك

منذ ساعة الا ربع

خاص - نجم الأهلي يعلن انتقاله إلى المقاولون العرب

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. إصابة نجم الأهلي بفيروس كورونا

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. إصابة نجم الزمالك بفيروس كورونا

منذ ساعتين و 22 دقيقة

عاجل - تعرف على قائمة الأهلي في الموسم الجديد

منذ ساعتين و 11 دقيقة

عاجل - أول تعليق من مجلس الزمالك على إيقافه وتحويل مخالفاته للنيابة العامة

منذ يوم

عاجل - بعد صالح جمعة.. الأهلي يُقرر الاستغناء عن نجم جديد

منذ ساعتين

عاجل- استبعاد الشيخ وصالح جمعة وبادجي من القائمة الأولى بالأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

تعليق مثير من ميدو على فسخ الأهلي تعاقده مع صالح جمعة

منذ ساعتين و 25 دقيقة

اللجنة الخماسية تضع إدارة الزمالك الجديدة في ورطة

منذ أقل من ساعتين

عاجل - مفاجآت مدوية في قائمة الأهلي لمواجهة الاتحاد السكندري

منذ ساعة و 27 دقيقة

أول رد من أحمد بدير بعد تنمر الإعلامية الكويتية مي العيدان (فيديو)

منذ حوالي 22 ساعة

موضوعات متعلقة

في اليوم الأول لفتح باب الترشح بانتخابات "الصحفيين".. 23 يتقدمون لعضوية المجلس و5 على مقعد النقيب

حازم حسني يعرض برنامجه الانتخابي في زيارة لـ"الفجـر"

أبرزها للمحتجزين وتعديل لائحة القيد.. 6 طلبات على طاولة عمومية "الصحفيين" (تقرير)

صندوق لدعم الأجور ومركز للاستشارات الصحفية.. تعرف على برنامج حنان فكري الانتخابي

تامر هنداوي في زيارة لـ"الفجـر": الفصل التعسفي والتشريعات الصحفية أبرز الأزمات (صور)

حنان فكري في زيارة لـ'الفجـر': مازلت أؤمن بنقابة حرة مستقلة وحياة كريمة للصحفي (صور)

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:15 م

عاجل - بعد صالح جمعة.. الأهلي يُقرر الاستغناء عن نجم جديد

عاجل- استبعاد الشيخ وصالح جمعة وبادجي من القائمة الأولى بالأهلي

04:06 م

عاجل - مفاجآت مدوية في قائمة الأهلي لمواجهة الاتحاد السكندري

05:49 م

موسيمانى يستقر على بديل أجايي أمام الاتحاد السكندري

06:00 م

عاجل.. إصابة نجم الأهلي بفيروس كورونا

11:52 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (7) | من حاول اغتيال عبد الناصر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار الأسبوع بين السياسة والاقتصاد

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: هى دى مصر يا فنان!