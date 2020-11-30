أحمد داش يشارك جمهوره كواليس مسلسل "نسل الاعزاب"

الإثنين 30/نوفمبر/2020 - 07:59 م
بوابة الفجر
أماني سلام
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شارك الفنان أحمد داش، جمهوره كواليس تصوير مسلسل "نسل الأعراب" والمقرر عرضه في دارما رمضان 2021 مع الفنان أحمد مالك. .

وكتب “داش”على الصور التي نشرها عبر حسابه الشخصي بـ”انستجرام”: “مع حبايبنا وأهلنا في الصعيد اللي شالونا فوق رأسهم أهل بيت الكاشف من قرية كوم شقاو بمحافظة سوهاج”.

وكان ظهر أحمد داش وأحمد مالك، وهما مرتدين الزي الصعيدي مثل أهل البلده، ويتناولون معهم الطعام ويتجولون في البلد.


وفي سياق منفصل كانت آخر أعمال الفنان أحمد داش، مسلسل "البرنس" الذي تم عرضه في دارما رمضان ٢٠٢٠ وحقق نجاح كبير عقب عرضه.

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