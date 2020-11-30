فيلم حنة ورد للمخرج مراد مصطفى ينافس في مهرجان القاهرة السينمائي

الإثنين 30/نوفمبر/2020 - 07:03 م
بوابة الفجر
الفجر الفني
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يشارك الفيلم القصير حنة ورد للمخرج مراد مصطفى في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي 42 في الفترة ما بين 2 وحتى 10 ديسمبر، وذلك من خلال مسابقة سينما الغد للأفلام القصيرة ويعتبر أول عرض عربي ومصري للفيلم بعد تم عرضه أكثر من 95 مهرجان دولي حول العالم (في حوالي 50 دولة مختلفة) من بينهم 20 مهرجان مؤهل لجوائز الاوسكار والبافتا وحصل الفيلم على 12 جائزة دولية منذ عرضه العالمي الأول بالمسابقة الرسمية لمهرجان كليرمون فيران الدولي بفرنسا.


و تدور أحداثه حول "ورد" طفلة سودانية فى السابعة من عمرها تذهب مع والدتها الحنانة إلى أحد البيوت الشعبية فى منطقة نزلة السمان من أجل تجهيز العروس .. وتبدأ ورد فى استكشاف البيت والعالم السرى للنساء فى يوم الاحتفال بالحنة.

الفيلم من تأليف وإخراج مراد مصطفى ,شاركه في كتابة السيناريو محمد علي منصور, مدير التصوير زيزو , مونتاج محمد ممدوح , مهندس صوت مصطفي شعبان , تصميم شريط الصوت احمد الصاوي , مكساج مصطفي شعبان , تصميم ملابس جهاد أسامة , تصحيح الوان محمود عصام , منتج مراد مصطفي , منتج منفذ سوسن يوسف , منتج مشارك Red star Films، و The Cell وTeam One  ويقوم ببطولة الفيلم حليمة, ورد , هاجر محمود ,مارينا, عماد غنيم



مراد مصطفى مخرج مصري من مواليد القاهرة .. يعمل في مجال صناعة الافلام منذ عام 2009  كمساعد مخرج  مع مخرجين متعددين مثل محمد دياب و هالة خليل و شريف البندراي واخرهم المخرجة ايتن امين فى فيلمها "سعاد" .. ويعتبر حنة ورد اول افلامه الروائية القصيرة والذى كان عرضه العالمي الأول بمهرجان كليرمون فيران و شارك الفيلم فى حوالي 90 مهرجان دولي حول العالم من بينهم العديد من المهرجانات المؤهلة للاوسكار وحصد الفيلم علي العديد من الجوائز الدولية.



مواعيد عرض حنة ورد للمخرج مراد مصطفى (مسابقة سينما الغد 2)

عرض عربي أول
الأحد 6 ديسمبر   | الثالثة والنصف عصرا   | قاعة سينما الهناجر بدار الاوبرا المصرية

إعادة
الإثنين 7 ديسمبر |الواحدة ظهرا    | سينما أوديون 2 بوسط البلد

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