أشرف عبدالباقي يقدم مهرجان القاهرة السينمائي

الإثنين 30/نوفمبر/2020 - 07:47 م
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
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استقرت إدارة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي علي اختيار الفنان أشرف عبدالباقي ليقدم حفل افتتاح المهرجان في الثاني من ديسمبر المقبل.

ومن المقرر أن يقدم عبد الباقي الحفل بشكل كوميدي علي طريقته الخاصة وكان هذا شرطه الوحيد قبل الموافقة.

وأعلن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي عن تعديل موعد إقامة الدورة الـ42، لتقام فى الفترة من 2 إلى 10 ديسمبر 2020، وذلك لضمان تقديم دورة أكثر أمانا ونجاحا، وفق الإجراءات والتدابير الصحية التى تقرها الحكومة المصرية ومنظمة الصحة العالمية.

وطبقا لمواعيد المهرجان الجديدة، سيتم تنظيم النسخة الثالثة لمنصة "أيام القاهرة لصناعة السينما" خلال الفترة من 4 إلى 7 ديسمبر، على أن تقام فعاليات "ملتقى القاهرة السينمائى" ما بين 5 و7 من الشهر نفسه.

وقال محمد حفظى، رئيس المهرجان، إن فريق "القاهرة السينمائى" سعيد ومتحمس لتقديم برنامج فنى متميز فى الدورة 42، إلى جانب إقامة "أيام القاهرة لصناعة السينما" لتقوم بدورها فى دعم الصناعة التى تواجه تحديات وصعوبات فرضها فيروس كورونا على أنحاء العالم.

واكد أنه على مدار الفترة الماضية لم يفقد الأمل فى أن المهرجان سيقام هذا العام كاملا بصورته المعتادة، خاصة بعد نجاح عدد من المهرجانات السينمائية الكبرى مؤخرا في تنظيم دورات آمنة صحيا ومتميزة فنيا مثل (فينسيا، وتورنتو، وسان سيباستيان)، وهو ما زاد من الثقة فى قدرة صناعة المهرجانات، على مواصلة رسالتها فى نشر الوعى والثقافة.

وحرص رئيس المهرجان على التوجه بالشكر، للحكومة المصرية لما تبذله من جهود في سبيل عودة الحياة إلى طبيعتها، بشكل فاق نظرائها من الدول المتأثرة بفيروس كورونا، مؤكدا على التزام "القاهرة السينمائي" بكافة معايير الصحة والسلامة، للحد من انتشار الفيروس، بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة.

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مهرجان القاهرة السينمائي الفنان أشرف عبدالباقي اشرف عبدالباقي

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