زيدان: هذه هي الفترة الأصعب بالنسبة لي في ريال مدريد

الإثنين 30/نوفمبر/2020 - 07:03 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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تحدث الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد، عن مواجهة فريقه غدًا أمام دينامو كييف الأوكراني في الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وقال زيدان في المؤتمر الصحفي لمباراة الغد :"غدًا نهائي آخر وكل شيء يعتمد علينا، تبقّت مباراتان فقط وغدًا هي المباراة الأهم، فالفوز فيها سيضمن لنا الصعود للدور القادم".

وأضاف :"الأمور تسير بشكلٍ غريب في هذا الموسم، إصابات، استعداد سيء، كل ذلك يؤثر، ولكن هذا لا يعني بأن نشكّك في رغبة اللاعبين بالدفاع عن هذا القميص".

وتابع :"عندما نلعب مباراة سيئة، ذلك لا يعني بأننا لا نمتلك الرغبة، الرغبة ستكون موجودة دائمًا".

وزاد :"هذه هي الفترة الأصعب بالنسبة لي لأننا لم نجد الانتظام والثبات، لقد مررت بأوقات صعبة هنا في ريال مدريد، كذلك عندما كنتُ لاعبًا، ولكن المهم هو التغلب على تلك الصعوبات".

وعن إصابة هازارد قال :"هو لاعب قوي ودائمًا ما أظهر ذلك، إصابة جديدة له، وهو يحدث الفارق دائمًا، ولكن ليس هنالك فقط هازارد في هذا الفريق، بل هناك العديد من اللاعبين، وليس لدي شك فيما نريد تحقيقه".

وأكمل :"وضع هازارد معقد، أريده أن يلعب معنا ولكن علينا قبول هذا الوضع".

وأشار :"كريم بنزيمة سيكون معنا غدًا، في مباراة لها أهمية كبيرة، علينا أن نفوز غدًا لنستمر في المنافسة".

واختتم حديثه :"لا تختلف شخصيتي في الإعلام عن الواقع، يمكن أن ترونني أكثر جدية ولكنني لن أتغير".

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