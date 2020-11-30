مسحة للاعبي الشباب واتحاد جدة قبل المواجهة العربية
الإثنين 30/نوفمبر/2020 - 07:01 م
محمد أيمن
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خضع لاعبوا الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب والإتحاد لمسحة طبية من أجل الكشف عن فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 إستعداداً لخوض مباراة الذهاب التي تجمع بين الفريقين لحساب نصف نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال.
ومن المُنتظر أن يتواجه الفريقان بعد غداً الاربعاء في ذهاب الدور نصف النهائي وذلك بعد أن تم إستكمال البطولة عقب تأجيلها بسبب جائحة كورونا.
وفي الجهة المقابلة تقرر أن يخضع أعضاء الأجهزة الفنية والإدارية أيضاً في الفريقين لنفس المسحة من أجل معرفة اللاعبين المصابين وإستبعادهم من القائمة.
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