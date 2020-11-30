تعليق ناري من نجم الأهلي السابق بشأن مصطفى محمد





علق أحمد بلال نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، على أسباب فوز الأهلي أمام الزمالك في نهائي دوري أبطال أفريقيا رغم تواضع مستواه".





وقال أحمد بلال في تصريحات خاصة لبرنامج نمبر وان الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة النهار إن الخط الدفاعي للنادي الأهلي هو سر الفوز بعدما نجحوا في إيقاف خطورة الخط الهجومي وخاصة أطراف الزمالك.





وأوضح: "مبروك على الأهلي ياسر إبراهيم اول مباراة كبيرة يقدمها بشكل جيد وهو نجح في إيقاف خطورة مصطفى محمد".





يذكر أن النادى الأهلى حقق لقب دوري ابطال افريقيا على حساب الزمالك بعد الفوز عليه بهدفين لهدف يوم الجمعة الماضي.



