مدرب بايرن ميونخ يستبعد ثلاثي الفريق من مواجهة أتلتيكو مدريد

الإثنين 30/نوفمبر/2020 - 06:59 م
بوابة الفجر
وكالات
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أعلن هانزي فليك المدير الفني لفريق بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم اليوم الاثنين عدم سفر الثلاثي مانويل نوير وروبرت ليفاندوفسكي وليون جوريتسكا برفقة الفريق إلى إسبانيا لخوض المباراة المقررة أمام أتلتيكو مدريد غدا الثلاثاء ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا.

وقال فليك إنه سيجرى إراحة اللاعبين الثلاثة، وذلك في ظل ازدحام جدول مباريات الفريق، وحقيقة أن بايرن حامل اللقب حسم بالفعل تأهله إلى دور الستة عشر بالبطولة الأوروبية.

وأعلن فليك أن ألكسندر نوبل سيحل مكان مانويل نوير في حراسة مرمى بايرن في مباراة الغد.

وقال حارس المرمى المخضرم مانويل نوير إنه في بعض الأحيان :"يكون من المهم أن تتمهل قليلا، خاصة في ظل الازدحام الهائل في المباريات خلال الأسابيع والأشهر الماضية."

كذلك يغيب كورنتين توليسو عن مباراة الغد، حيث لا يزال يتعافى من مشكلة عضلية، وقال فليك "توليسو قد يشارك أمام لايبزج في مباراة مطلع الأسبوع."

ولم يتضح بعد ما إذا كان نيكلاس شوله سيشارك في مباراة الغد أم لا، حيث عانى المدافع من مشكلات في اللياقة خلال الفترة الماضية، لكنه شارك لمدة 32 دقيقة في المباراة أمام شتوتجارت أمس الأول السبت.

وقال فليك :"لا يزال أمامنا يوم واحد. لننتظر حتى الغد. وسنرى من يشارك. الفرص ليست سيئة."

وأجرى جوشوا كيميش تدريبات الركض على الملعب، وذلك للمرة الأولى منذ خضوعه لجراحة في الركبة في أوائل نوفمبر.

وقال فليك :"أرى جوشوا يوميا. إنه يتواجد هنا في كل صباح وكل مساء للعمل على العودة. هو عنصر مهم للغاية بالنسبة لنا في الفريق."

وكان بايرن ميونخ قد حقق الفوز في جميع مبارياته الأربع الأولى بالمجموعة الأولى في دوري الأبطال وحسم تأهله بالفعل للدور الثاني، بينما يتطلع أتلتيكو مدريد للتقدم خطوة نحو الدور الثاني عبر مباراة الغد، علما بأنه كان قد خسر مباراة الذهاب أمام بايرن صفر / 4.

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