190 مليون دولار صادرات مصر من الأثاث خلال 10 شهور





تراجعت صادرات مصر من الأثاث خلال الـ 10 أشهر الأولى من عام 2020 لتسجل نحو 190 مليون دولار مقابل 221 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2019، بانخفاض قدره 14%.





وأشار التقرير الصادر عن المجلس التصديري للأثاث، اليوم الاثنين، إلى أن صادرات القطاع خلال شهر أكتوبر ارتفعت بنسبة 26%، لتسجل 27.120 مليون دولار في مقابل 21.518 مليون دولار في شهر سبتمبر الماضي.





وحول أهم الدول المستوردة للأثاث المصري خلال 10 شهور، أوضح التقرير أن المملكة العربية السعودية احتلت المرتبة الأولى من حيث الدول المستوردة مستحوذة على 29 % من إجمالي الصادرات بما قيمته 55 مليون دولار ، تلاها في المرتبة الثانية الإمارات العربية المتحدة باستحواذها على 12.6% من الصادرات بقيمة 24 مليون دولار ، ثم العراق بنسبة 11 % بقيمة بلغت 21 مليون دولار.





وبلغت صادرات الأثاث المصري إلى سلطنة عمان خلال الفترة من "يناير - أكتوبر 2020" نحو 16 مليون دولار مستحوذة على 8.4% من إجمالي الصادرات، تلاها في المرتبة الخامسة السودان مستحوذة على 6.3% بقيمة بلغت 12 مليون دولار، ثم الأردن بنحو 9 ملايين دولار، واحتلت الولايات المتحدة الأمريكية المرتبة السابعة بنحو 7 ملايين دولار، تلاها ليبيا بما قيمته 5 ملايين دولار، وجاءت إيطاليا في المرتبة التاسعة من حيث الدول المستوردة للأثاث المصري بما قيمته 4 ملايين دولار، فيما بلغت الصادرات إلى باقي دول العالم نحو 37 مليون دولار.



