محافظ الفيوم ورئيس أركان الدفاع الشعبي والعسكري يتفقدان "معسكر إيواء" بنادي قارون الرياضي

محافظ الفيوم ورئيس أركان الدفاع الشعبي والعسكري يتفقدان "معسكر إيواء" بنادي قارون الرياضي
الإثنين 30/نوفمبر/2020 - 06:36 م
ريهام على
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تفقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، ورئيس أركان قوات الدفاع الشعبي والعسكري، يرافقهما الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، معسكر الإيواء الذى نظمته مديرية التضامن الاجتماعي بالتنسيق مع عدد من المديريات الخدمية والجمعيات الأهلية، بنادي قارون الرياضي، في إطار فعاليات التدريب العملي المشترك لمواجهة الأزمات والكوارث "صقر 70" المنعقد بمحافظة الفيوم خلال الفترة من 29 نوفمبر حتى 1 ديسمبر.
استمع محافظ الفيوم لشرح وافٍ حول محتويات المعسكر من الخيام، والخدمات التي يقدمها للأسر المتضررة، والإجراءات التي يتم تطبيقها فى حالات الطوارئ ووقوع الكوارث، حيث يضم 70 خيمة منها 50 خيمة إيواء تسع 200 شخص، و20 خيمة خدمات تشمل مستشفى ميداني، ومكتبة، وأنشطة ثقافية، وفصول تعليمية وترفيهية للأطفال، ومخزن للسلع التموينية، فضلًا عن خيمة لخدمات الإغاثة وأخرى لذوى الاحتياجات، ومسجد، وكنيسة، ومخبز، ومطبخ، ومطعم، ودورات للمياه، كما يشمل المعسكر خيمتي عزل واحدة للرجال وأخرى للنساء.
أشاد محافظ الفيوم، ورئيس أركان قوات الدفاع الشعبي والعسكري، بالتنظيم الجيد لمعسكر الإيواء، وأكد المحافظ، أن تنفيذ مثل هذه التدريبات العملية يهدف إلى الوقوف على مدى استعداد جميع الجهات المعنية لمواجهة الأزمات حال حدوثها، والاستعداد الدائم لمواجهة الكوارث والظروف الطارئة.
حضر الفعاليات المحاسب محمد أبو غنيمة سكرتير عام المحافظة، والمستشار العسكرى للمحافظة، وعدد من أعضاء اللجنة المشرفة على التدريب، والأستاذة إيمان أحمد زكي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، ومديرى المديريات الخدمية، ورئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم، وممثلين عن الهلال الأحمر.
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