محافظ الفيوم ورئيس أركان الدفاع الشعبي والعسكري يتفقدان "معسكر إيواء" بنادي قارون الرياضي

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تفقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، ورئيس أركان قوات الدفاع الشعبي والعسكري، يرافقهما الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، معسكر الإيواء الذى نظمته مديرية التضامن الاجتماعي بالتنسيق مع عدد من المديريات الخدمية والجمعيات الأهلية، بنادي قارون الرياضي، في إطار فعاليات التدريب العملي المشترك لمواجهة الأزمات والكوارث "صقر 70" المنعقد بمحافظة الفيوم خلال الفترة من 29 نوفمبر حتى 1 ديسمبر.



استمع محافظ الفيوم لشرح وافٍ حول محتويات المعسكر من الخيام، والخدمات التي يقدمها للأسر المتضررة، والإجراءات التي يتم تطبيقها فى حالات الطوارئ ووقوع الكوارث، حيث يضم 70 خيمة منها 50 خيمة إيواء تسع 200 شخص، و20 خيمة خدمات تشمل مستشفى ميداني، ومكتبة، وأنشطة ثقافية، وفصول تعليمية وترفيهية للأطفال، ومخزن للسلع التموينية، فضلًا عن خيمة لخدمات الإغاثة وأخرى لذوى الاحتياجات، ومسجد، وكنيسة، ومخبز، ومطبخ، ومطعم، ودورات للمياه، كما يشمل المعسكر خيمتي عزل واحدة للرجال وأخرى للنساء.



أشاد محافظ الفيوم، ورئيس أركان قوات الدفاع الشعبي والعسكري، بالتنظيم الجيد لمعسكر الإيواء، وأكد المحافظ، أن تنفيذ مثل هذه التدريبات العملية يهدف إلى الوقوف على مدى استعداد جميع الجهات المعنية لمواجهة الأزمات حال حدوثها، والاستعداد الدائم لمواجهة الكوارث والظروف الطارئة.



حضر الفعاليات المحاسب محمد أبو غنيمة سكرتير عام المحافظة، والمستشار العسكرى للمحافظة، وعدد من أعضاء اللجنة المشرفة على التدريب، والأستاذة إيمان أحمد زكي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، ومديرى المديريات الخدمية، ورئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم، وممثلين عن الهلال الأحمر.

