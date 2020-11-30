درة تتألق في أحدث ظهور لها عبر "إنستجرام"

الإثنين 30/نوفمبر/2020 - 07:09 م
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
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شاركت الفنانة درة، جمهورها ومتابعيها بـ صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".

حيث ظهرت "درة" في الصورة ترتدي فستان باللون الأسود، وتركت شعرها منسدلا عبر كتفها، وعلقت على الصورة قائلة:" ابدأ اليوم. أعلن بصوت عالٍ للكون أنك على استعداد للتخلي عن النضال وتحمس للتعلم من خلال الفرح".

في سياق متصل، احتفلت الفنانة درة بوصولها لـ 13 مليون متابع عبر انستجرام ونشرت صورة لها وذلك من خلال حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات " انستجرام ".

وعلقت درة علي الصورة قائلة: "شكرًا لكل المتابعين الرائعين البالغ عددهم 13 مليونًا على وجودهم هنا، حتى عندما تنتهي الإحتفالات، أحب أن يكون كل يوم إحتفال بالحياة والجمال "

وتعرض حكاية "أول السطر" بطولة درة من مسلسل "إلا أنا" على شاشة قناة الـ دي أم سي، وهي الحكاية الثامنة من سلسلة حكايات المسلسل.

وهي مأخوذة عن قصص حقيقية من حياتنا المعاصرة وهي فكرة للكاتب يسري الفخراني ودراماتورج للكاتبة عبير سليمان وسيناريو وحوار ريم قماش ومحمد الدباح ويخرجها محمود كامل ويشارك درة في بطولتها عمر الشناوي والاطفال زياد الشرقاوي وريم عبد القادر ونهال انور.

الحكاية هي الثامنة ضمن حكايات مسلسل "إلا أنا" ومن إنتاج أروما - تامر مرتضى- بشراكة مع شركة سينرجي تامر مرسي.

مسلسل "إلا أنا " عبارة عن دراما مستوحاة من قصص حياتية وفكرتها للكاتب يسرى الفخرانى، وهو عبارة عن مجموعة من القصص المستقلة، كل قصة منها تدور فى 10 حلقات، وتسرد تلك القصص وقائع وأحداث حقيقية فى معظمها تتعرض لموضوعات تهم المجتمع بصفة عامة والمرأة بصفة خاصة.

وتستكمل بهذه الحكاية عرض باقي حكايات مسلسل الا انا والذي عرضت منه سبعة حكايات قبل رمضان وبعده وحققت نجاحا كبيرا هما بنات موسى وسنين وعدت.، وأمل حياتي وأمر شخصي. وضي القمر ولازم أعيش وربع قيراط.
درة تتألق في أحدث ظهور لها عبر "إنستجرام"
درة تتألق في أحدث ظهور لها عبر "إنستجرام"
درة تتألق في أحدث ظهور لها عبر "إنستجرام"
درة تتألق في أحدث ظهور لها عبر "إنستجرام"
درة تتألق في أحدث ظهور لها عبر "إنستجرام"
درة تتألق في أحدث ظهور لها عبر "إنستجرام"

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ربع قيراط درة اول السطر الفنن الفنانة درة اخبار النجوم

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