عبدالعال يعلن قائمة طنطا لمواجهة الترسانة بالقسم الثاني

الإثنين 30/نوفمبر/2020 - 06:17 م
بوابة الفجر
نورهان فضل
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أعلن رضا عبدالعال، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي طنطا، عن قائمة الفريق لمواجهة الترسانة ضمن منافسات الجولة الثانية من القسم الثاني عن مجموعة القاهرة والقناة.

وشهدت القائمة تواجد 20 لاعبا، وجاءت قائمة طنطا ضد الترسانة كالآتي:- "محمد فتحي، سليمان عبدربه، أحمد فهمي، محمد الشاذلي، إيهاب سمير، عبدالرحمن الدح، محمود صلاح، عصام عادل، عكوكو، شهاب فتحي، كريم اسامه، محمد جوده، زيكو، إبراهيم الجرايحي، محمود كرم، أحمد اشرف، سعد حسن، أحمد الشافعي، محمد عوض، السيد ابو امنه".

يذكر أن طنطا يستعد لمواجهة الترسانة غدا الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الثانية من القسم الثاني وستقام المباراة بينهم على ملعب نادي طنطا في تمام الثانية والنصف عصرآ.

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