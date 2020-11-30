إحباط تهريب 15 جوال دقيق مدعم للبيع فى السوق السوداء ببني سويف

بالإضافة إلى تحرير عدة محاضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وعدم نظافة أدوات العجين في بعض مخابز مدينة الواسطى وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفات التي تم رصدها.

وفى سياق متصل قام رئيس المدينة بجولة ميدانية بالمنطقة الصناعية بكوم أبو راضي والمرور على بعض المصانع بالمنطقة لمناقشة التعاقد على رفع مخلفات المصانع، فضلًا عن المرور على واحة هرم ميدوم للوقوف على التطورات الجارية بها لتنشيط السياحة، علاوة على متابعة حل مشكلة تسريب وطفح المياه بالسجل المدني.وقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الواسطى بالدفع بفرق من عمال النظافة والمعدات من سيارات نصف نقل ولوادر للقضاء على تجمعات القمامة وتحسين البيئة المحيطة،حيث تمكنت الوحدة المحلية لقرية إطواب من رفع 30طن قمامة وتراكمات من طريق القاهرة أسيوط الزراعي أمام قرى إفوة وعطف إفوة، وكذلك رفع 15طن من منازل قرى إطواب وإفوة والعطف وجزيرة النور، كما تم عمل صيانة لأعمدة الإنارة بطريق محطة مياه الشرب بإطواب.في حين قامت الوحدة المحلية لقرية الميمون بمتابعة أعمال الصرف الصحي بقرية الميمون وتوصيل الوصلات المنزلية بشارع الشيخ راشد حتى الترعة الحدارية، وشارع الشيخ نجم وأطراف شارع الزراعية، علاوة على متابعة عمل شركة المقاولون العرب فى خط الربط لمنطقة المسجد الكبير وشارع الشيخ طلعت بشبكة الصرف الصحى بالميمون،بينما واصلت الوحدة بالميمون أعمال النظافة اليومية حيث تم رفع 10 طن مخلفات من كوبري الترعة الحدارية وكوبري المستشفى والطريق السريع والطريق الدائرى وكوبرى النويشى علاوة على رفع 12 طن مخلفات من منازل الأهالي بواسطة مشروع النظافة من قرية الميمون وبنى نصير وبنى سليمان ونزلة الجنيدى ومخلفات سويقات الميمون وعزبة سامي وعزبة المدني وعزبة الجمعية وعزبة بهنس، بالإضافة إلى صيانة أعمدة الإنارة وتركيب 25 كشاف ليد بطريق القاهرة أسوان الزراعي من كوبرى الميمون حتى قرية إشمنت.فيما قام مجلس قروي ميدوم بعمل حملة النظافة والتي شملت رفع المخلفات والأتربة ونظافة البلدورات بمدخل الوحدة تمهيدا لأعمال الدهانات بها، كما تم رفع تجمعات القمامة من الطريق السياحي المؤدي الي ميدوم ابتداءا من طريق مصر أسيوط الزراعي حتى كوبري الجيزاوية، وتمهيد وتوسعة طريق مصرف اللبيني بعزبة أبو النور،بجانب رفع أكثر من 30 طن من القمامة المنزلية بقرى مجلس قروي ميدوم. بالإضافة إلى مراجعة إنارة طريق قرية الحومة، وإصلاح عطل مياه بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقرية الهرم.