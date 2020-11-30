لطفي لبيب يجهز لعمل فني جديد عقب اعتزاله الفن

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يستعد الفنان لطفي لبيب للمشاركة في عمل سينمائي جديد يحمل اسم "العابد" والذي يعم بمثابة عودة له للساحة الفنية عقب سوء حالته الصحية وقرار اعتزاله.





فيلم "العابد" يتحدث عن حياة الرهبنة في الديانة المسيحية وهو من تأليف فريد النقراشي وإخراج جوزيف نبيل.



ويشارك في فيلم "العابد" بجانب لطفي لبيب عدد من النجوم منهم حنان سليمان وفتوح أحمد وحنان سلامة ومن المقرر البدء في التصوير خلال الفترة المقبلة.