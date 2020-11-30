القبض علي تاجر ملابس سخر من رجال الشرطة على مواقع التواصل بالمطرية

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تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص تاجر ملابس مستعملة، مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية بالقاهرة، له معلومات جنائية، لقيامه بتصوير بعض مقاطع الفيديو (الهزلية) مرتديًا الملابس الأميرية الخاصة بهيئة الشرطة وبصحبته إحدى السيدات، وترويج تلك المقاطع على موقع التواصل الإجتماعى (تيك توك).



وضُبط بحوزته ببعض الملابس الأميرية الخاصة بهيئة الشرطة وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.