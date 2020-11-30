البحرين تطلق خدمة طلب ترخيص الحملات الترويجية على البوابة الوطنية

أعلنت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة البحرينية ممثلة بإدارة حماية المستهلك وبالتعاون مع هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية عن تدشين خدمة (طلب ترخيص الحملات الترويجية والتخفيضات) على البوابة الوطنية bahrain.bh، والتي تمكن أصحاب السجلات التجارية الراغبين في الحصول على تراخيص لعمل الحملات الترويجية والتخفيضات على المنتجات والخدمات عن طريق تقديم الطلب المتمثلة بإدارة حماية المستهلك بطريقة سهلة ومرنة وبصورة الكترونية توفر الوقت والجهد للطرفين.





ويهدف إطلاق الخدمة الالكترونية الجديدة إلى التيسير والتسهيل على أصحاب السجلات التجارية، حيث أن الخدمة الحالية المتوفرة وهي التقديم عبر نظام تراخيص الحملات الترويجية والتخفيضات ومتابعة الطلب مع أصحاب السجلات حتى اعتماد الطلب ودفع الرسوم من قِبل أصحاب السجلات التجارية، وسوف تساعد الخدمة الجديدة أصحاب السجلات التجارية بشكل كبير وبطريقة مرنة عن طريق التسهيل في الإجراءات والمستندات المطلوبة بالإضافة إلى توفير الوقت والجهد لأصحاب السجلات التجارية بقدر المستطاع وبأي وقت متى ما استدعت الحاجة.





وأوضحت الوزارة أنه يمكن للراغبين الاستفادة من خدمة طلب ترخيص لعمل الحملات الترويجية والتخفيضات المتاحة عبر البوابة الوطنية bahrain.bh عن طريق زيارة الموقع والدخول بالمفتاح الالكتروني لكل صاحب سجل تجاري واختيار نوع الطلب الراغب في تقديمه سواء طلب حملة ترويجية أو تخفيضات لكل من لديه رخصة سجل تجاري ويرغب في عمل العروض الترويجية والتخفيضات ويتم ذلك عن طريق تقديم البيانات المطلوبة بالتفصيل عند اختيار طلب تخفيض أو حملة ترويجية.





وعند الموافقة واعتماد طلب الترخيص من قبل الإدارة يستلم صاحب الطلب رسالة عبر البريد الالكتروني تتضمن شهادة ترخيص الحملة وذلك عن طريق استيفاء المعلومات المطلوبة والحصول على الموافقة في مدة لا تتجاوز 3 أيام من تاريخ تقديم الطلب.





وفي حال طلب الحصول على التخفيضات يتم التأكد من سعر السلعة قبل وبعد التخفيض، مطابقة النسبة في الإعلان باللغتين العربية والإنجليزية مع ما هو مذكور بالطلب وقائمة السلع، وأما بالنسبة لطلب الحملات الترويجية فإنها تشمل العديد من الأنواع ولا يمكن حصرها مثل (عرض خاص، السحب على جوائز، امسح واربح، أخرى). حيث أن طلب التخفيضات معفية من الرسوم وبالنسبة للحملات الترويجية يتم فرض الرسوم وذلك اعتماداً على مدة الحملة، نوع أو طبيعة الحملة مثال في حال نوع الحملة السحب على الجوائز يتم احتساب رسوم على الحملة احتساباً للمدة بالإضافة إلى عدد السحوبات.





حيث أن هذه الخدمة توفر على الراغبين بعمل الحملات الترويجية والتخفيضات بالتقدم بالطلب إلكترونيا ومن ثم مراجعته من قِبل الإدارة وفي حال استيفائه للمستندات ومطابقته لقرارات وقوانين الحملات الترويجية والتخفيضات وفي حال اعتماده والموافقة عليه من قِبل الإدارة يتم ارسال الموافقة الكترونيا لصاحب الطلب عن طريق البريد الإلكتروني ومن ثم يتم دفع الرسوم من قِبل صاحب الطلب للحصول على شهادة الترخيص في حال طلب الحملات الترويجية وأما بالنسبة للتخفيضات تصل إلى مرحلة استلام صاحب الطلب الموافقة إلكترونيا عبر البريد الالكتروني بدون الحاجة إلى دفع الرسوم.





ودعت إدارة حماية المستهلك والهيئة أصحاب السجلات التجارية للاستفادة من هذه الخدمة، ونوهت الإدارة إلى أنه في حال القيام بالحملات الترويجية والتخفيضات دون الحصول على الترخيص اللازم فإنه يعد مخالفة ويخضع للمساءلة القانونية من قِبل إدارة حماية المستهلك. مؤكدة ترحيبها بأي استفسار حول هذه الخدمة من خلال النظام الوطني للمقترحات والشكاوى (تواصل) المتوفر عبر البوابة الوطنية bahrain.bh أو عبر تطبيق تواصل المتوفر على bahrain.bh/apps.