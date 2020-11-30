فيديوجراف يكشف فبركة قطر لضرب العلاقات بين الإمارات والسعودية

الإثنين 30/نوفمبر/2020 - 05:59 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي
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كشف فيديوجراف بأن قطر تسعى مؤخرا لضرب العلاقات الإماراتية السعودية كما أن الدوحة بدأت في استخدام سلاح الفبركة لتحقيق هذا الهدف.

 

وأوضح الفيديوجراف بأن تقارير سرية كشفت عن سعي الإمارات لتشويه صورة الإمارات وذلك من خلال انتاج فيلم وثائقي يسمم العلاقات بين الرياض وأبو ظبي.

 

اعتمد الفيلم على معلومات مضللة نشرت في عام 2017 كما أن المعلومات المستعان بها من كتاب فرنسي بعنوان مارين على علم بكل شيء  والعمل باللغة الإنجليزية لتبشيع صورة الإمارات في العالم الغربي.

 

 وهناك عدد من الأدوات التي اعتمدت عليها الدوحة في المهمة وجاءت الأداه الأولى هي جماعة الإخوان التي تروج للفيلم عبر السوشيال و نظام الملالي الإيراني الذي يقدم الدعم المادي والمالي للعمل وكذلك قناة الجزيرة الإنجليزية التي تقوم بإنتاجه وإخراجه .

 

وهناك أهداف آخرى وراء ذلك الفيلم الوثائقي وهو طي صفحة كتاب شينو وجورج مالبرونو الذي كشف دعمها للإرهاب حيث كشف الكتاب تمويل قطر للإخوان في أوربا من خلال أدلة واضحة.. فإلى متى تشوه قطر العرب من أجل مصلحتها الخاصة؟

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