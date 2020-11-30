موسيمانى يستقر على بديل أجايي أمام الاتحاد السكندري

الإثنين 30/نوفمبر/2020 - 06:00 م
بوابة الفجر
علي خلاف
Advertisements
استقر المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، على بديل المهاجم النيجيري أجايي أمام الاتحاد السكندري بدور نصف نهائي كأس مصر.

بديل أجايي أمام الاتحاد السكندري

وكان المدرب الجنوب إفريقي قد قرر استعباد أجايي من مواجهة زعيم الثغر على خلفية إصابته خلال مواجهة الزمالك فى نهائى دورى أبطال إفريقيا، ولتجنب حدوث أى مضاعفات لإصابته.

وفي نفس السياق قرر المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، الإعتماد على محمود عبد المنعم كهربا خلال مواجهة الاتحاد السكندري مساء غدًا الثلاثاء.

ويواجه الأهلي الاتحاد السكندري في نصف نهائي بطولة كأس مصر، فيما يخوض الزمالك مواجهة هامة أمام طلائع الجيش في الدور ذاته.

أخبار تهمك

عاجل - أول تعليق من مجلس الزمالك على إيقافه وتحويل مخالفاته للنيابة العامة

منذ يوم

عاجل- استبعاد الشيخ وصالح جمعة وبادجي من القائمة الأولى بالأهلي

منذ ساعتين و 41 دقيقة

عاجل - مفاجآت مدوية في قائمة الأهلي لمواجهة الاتحاد السكندري

منذ أقل من ساعة

تعليق مثير من ميدو على فسخ الأهلي تعاقده مع صالح جمعة

منذ أقل من ساعتين

خاص - كواليس استبعاد أحمد الشيخ من قائمة الأهلي واقترابه من بيراميدز

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. أول رد فعل من الأهلي على إيقاف مجلس إدارة نادي الزمالك

منذ حوالي 22 ساعة

أحمد بلال: مهاجم الأهلي ليس لديه فكرة عن كرة القدم

منذ حوالي 3 ساعات

موسيمانى يستقر على بديل أجايي أمام الاتحاد السكندري

منذ ساعة الا ربع

اللجنة الخماسية تضع إدارة الزمالك الجديدة في ورطة

منذ ساعة و 13 دقيقة

عاجل.. إصابة نجم الزمالك بفيروس كورونا

منذ أقل من ساعتين

أول رد من أحمد بدير بعد تنمر الإعلامية الكويتية مي العيدان (فيديو)

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. إصابة نجم الأهلي بفيروس كورونا

منذ حوالي 19 ساعة

خاص - نجم الأهلي يعلن انتقاله إلى المقاولون العرب

منذ ساعة و 7 دقيقة

الأهلي يتحرك لتنفيذ مطلب موسيماني بعد التتويج الإفريقي

منذ ساعتين و 45 دقيقة

عاجل - بعد صالح جمعة.. الأهلي يُقرر الاستغناء عن نجم جديد

منذ ساعة و نصف

عاجل - تعرف على قائمة الأهلي في الموسم الجديد

منذ أقل من ساعتين

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:15 م

عاجل - بعد صالح جمعة.. الأهلي يُقرر الاستغناء عن نجم جديد

عاجل - مفاجآت مدوية في قائمة الأهلي لمواجهة الاتحاد السكندري

05:49 م

عاجل- استبعاد الشيخ وصالح جمعة وبادجي من القائمة الأولى بالأهلي

04:06 م

موسيمانى يستقر على بديل أجايي أمام الاتحاد السكندري

06:00 م

عاجل - تعرف على قائمة الأهلي في الموسم الجديد

05:05 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (7) | من حاول اغتيال عبد الناصر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار الأسبوع بين السياسة والاقتصاد

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: هى دى مصر يا فنان!