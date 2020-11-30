خوان لابورتا يناور بورقة ميسي لحسم إنتخابات برشلونة

الإثنين 30/نوفمبر/2020 - 05:56 م
بوابة الفجر
وكالات
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تقدم خوان لابورتا الرئيس السابق لنادي برشلونة الإسباني،  لانتخابات رئاسة النادي والمقرر عقدها يوم 24 من يناير المقبل، وذلك في مؤتمر صحافي بمدينة برشلونة اليوم الإثنين.

وتعهد لابورتا بإقناع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بالبقاء في ملعب كامب نو، وذلك في حال نجاحه في الانتخابات، كما أنه لم يستبعد أن يحاول النادي إعادة جوسيب غوارديولا المدير الفني الأسبق للفريق.
وقال لابورتا: "سيكون شيء عظيماً أن نحظى بقيادة ميسي للفريق في الملعب".
وأضاف: "نحن نعلم أنه ليس بوسعه البقاء للأبد، لكنه لازال لديه بعض السنوات للعب في مستوى عال، نحن نأمل في أن تسير الأمور على هذا النحو، وإذا لم يحدث ذلك فسيكون لدينا خطط بديلة".
وسيكون بإمكان ميسي الدخول في مفاوضات مع أندية أخرى ابتداء من الأول من يناير (كانون الثاني) من العام المقبل، وأي عرض جديد من برشلونة من المرجح أن يكون بعيدا عن عقده الحالي خاصة مع الأزمات المالية الجديدة الناجمة عن انتشار فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض كوفيد 19.
وتابع لابورتا: "أعتقد أن ميسي سيكون أول شخص يتفهم موقف النادي".
وأكد لابورتا أنه لم يتحدث إلى غوارديولا، وهو الذي قام بتعيينه كمدير فني للفريق عام 2008.
لكنه أكد: "بيب صديق لي وإذا ما اتخذ قراراً بالبقاء في مانشستر سيتي وهو سعيد بذلك فتهانينا، مثل كل جماهير برشلونة أتمنى أن يعود يوما ما، وإذا ما فزت برئاسة النادي سأحاول بالتأكيد تحقيق ذلك في يوم ماً".

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