أصالة تطرح"الفرق الكبير" عقب ساعتين

الإثنين 30/نوفمبر/2020 - 05:56 م
بوابة الفجر
نور طلعت
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تستعد النجمة أصالة، لطرح أحدث أعمالها الغنائية تحت عنوان"الفرق الكبير" وذلك على موقع الفيديوهات"يوتيوب"، بعد ساعتين من الآن.

أغنية"الفرق الكبير"، من كلمات المستشار تركي آل الشيخ، وألحان نواف عبدالله.


وأعربت أصالة، مؤخرًا عن سعادتها بالتعاون لأول مرة مع المستشار ورئيس الهيئة العامة للترفيه السعودية، تركي آل الشيخ، من خلال أغنية "الفرق الكبير".

وكشف الشيخ عن هذا التعاون، عبر نشره في صفحته الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، بوستر لأصالة وعليه إسم الأغنية.

ومن جانبها، أعادت أصالة نشر منشور الشيخ عبر صفحتها الخاصة، وعلّقت: "‏الأغنية غير عاديّة ومو طبيعية.. غاية بالسهولة وتفاصيل لاتخطر على بال.. عشقتها.

واختتمت: تحدّتني وتحدّيتها.. حلوه بطريقه ساحره.. طيّبه متلّ قلّبك أبو ناصر الغالي الطيّب الوفي.. كلّلي سعاده وفخر بتعاوني الأوّل معك ياطيّب السيره إبن الرّياض البارّ.

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