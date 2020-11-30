السياحة والآثار تكشف حقيقة تحديد موعد موكب المومياوات الملكية

الإثنين 30/نوفمبر/2020 - 05:55 م
بوابة الفجر
حسام زيدان
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أكدت وزارة السياحة والآثار في بيان صحفي لها أن موعد الفعالية الخاصة بعملية نقل المومياوات الملكية في موكب مهيب من المتحف المصري بالتحرير إلى المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط ليس يوم الجمعة الموافق 4/12/2020 كما أشيع، وأنه لم يتم بعد تحديد موعد تنظيم هذه الفعالية.

جاء ذلك ردًا على ما تم تداوله بشأن موعد تنظيم هذه الفعالية العالمية. 

وأعلنت الوزارة أنه فور تحديد هذا الموعد سيتم الإعلان عنه قبله بوقت كاف، وذلك في إطار حرص الوزارة على الترويج الجيد لهذه الفعالية الهامة والتغطية الإعلامية الموسعة لها.

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