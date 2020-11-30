ننشر تفاصيل اجتماع مجلس جامعة أسوان رقم (100 ) بحضور المحافظ

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انعقد اليوم الإثنين مجلس جامعة أسوان رقم (100) برئاسة الاستاذ الدكتور احمد غلاب محمد رئيس الجامعة وبحضور اللواء اشرف عطية محافظ اسوان وبحضور الدكتور أيمن عثمان نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث والدكتور مجدي محمد علي نائب رئيس الجامعة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة وبحضور عمداء الكليات كما أفتتح أعمال المجلس الدكتور أحمد غلاب رئيس الجامعة بالترحيب بالسيد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان وقدم له الشكر نيابة عن مجلس الجامعة علي دعمه الكامل لجامعة أسوان وبالتعاون المثمر والبناء في خدمة المواطن الأسواني.







وأكد "غلاب " خلال المجلس علي أهمية الانتهاء من مشروعات الجامعة الطبية والصحية الخاصة بالمستشفيات الجامعية حيث أنه تشهد مستشفي أسوان الجامعي تطور في مختلف الاقسام والذي يعد قبلة لجميع مرضي محافظة أسوان ومرضي محافظات جنوب الصعيد لتلقي الخدمة العلاجية وذلك من خلال إعادة تأهيل ورفع كفاءة الكوادر والخبرات الطبية.





مشيرا بأن المستشفي الجامعي بأسوان إنشئت العديد من المباني الجديدة مثل مستشفي الباطنة والأطفال بسعة 150 سرير ويضم وحدة غسيل كلوي والذي تم الانتهاء منها بنسبة 85% من حجم الأعمال مما يعطي انفراجة كبيرة بدخوله الخدمة قريبا وبذلك يتم تطوير المنظومة الطبية والصحية بالمستشفيات الجامعية.

كما جاري العمل على قدم وساق في مبنى مستشفى الطوارئ الذي يشمل علي عدد 4غرف عمليات وعناية مركزة ووحدة للتعقيم ومطعم ووحدة للأشعة ومعامل للاشعة علي أحدث مستوي.







موضحا أنه جاري تأهيل ورفع كفاءة أقسام المستشفى الجامعي بأسوان مثل الطوريء وقسم المسالك البولية وقسم الباطنة وقسم الإستقبال وقسم العظام ويتم تطوير شامل لشبكة الغاز والإنذار وأعمال الميكانيكا والأعمال الاعتيادية من تشطيبات مع استكمال تجهيزات المطعم المركزي والذي يضم 2قاعة طعام ومغسلة مركزية.

وناقش المجلس خطة الجامعة لانتظام العملية التعليمية بمختلف الكليات ومع تطبيق الإجراءات الاحترازية في ظل مواجهة فيروس كورونا المستجد حرصا علي سلامة الطلاب وهيئة التدريس ومعاونيهم وجميع العاملين بالجامعة.





كما وافق المجلس علي برتوكول التعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي لإنشاء وحدة للتضامن الاجتماعي بالجامعة لخدمة الطلاب.





ووافق المجلس علي ترشيح ا.د كمال ابو المجد الأستاذ المتفرع بقسم الجيولوجيا بكلية العلوم لنل جائزة الدولة التقديرية للعلوم الأساسية لعام 2020

ووافق المجلس ايضا علي ترشيح ا.د أحمد محمد عبدالدايم أستاذ النحو والصرف والعروض لنل جائزة الدولة التقديرية في الاداب لعام 2021

وافق المجلس على إنشاء درجة دبلوم مهني مشترك لتطوير وتدريب المهندسين المصريين لمخرج أساسي للمشروع الشراكة الأوربي ERAFMUS+المدعم من الاتحاد الأوربي

وافق المجلس علي تعين عدد من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم في وظائف (مدرس -أستاذ مساعد )