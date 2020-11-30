أحمد سعد يؤدي بعض التواشيح الدينية

الإثنين 30/نوفمبر/2020 - 07:08 م
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
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شارك المطرب أحمد سعد، جمهوره ومتابعيه، بـ فيديو جديد له عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".

حيث ظهر "سعد" في الفيديو وهو يقود سيارته ويؤدي بعض التواشيح الدينية، لـ ينال الفيديو إعجاب الكثير من متابعيه، وعلق على الفيديو قائلاَ:" أحلى صباح على ذكر الله، صباح الخير".

وكان الفنان هاني شاكر، والنجم أحمد سعد، قد طرحا كليب أغنيتهما الجديدة "يا بخته" على القناة الرسمية للأخير على موقع التواصل الاجتماعي "يوتيوب"، الأربعاء الماضى، فيما سجلت الأغنية أكثر مليون و50 ألف مشاهدة خلال 3 أيام فقط.

كلمات الأغنية
"يا بخته اللي إحنا من بخته نحبه وقلبنا ياخده نشيله حتى فوق الراس وياخد عمرنا براحته
يا بخته اللي إحنا من بخته نحبه وقلبنا ياخده لكن يا خساره عالخاينين كفايه خيانه بوخته
إحنا اللي يبيعنا مايلزمناش هو اللي هيخسر ليالينا، وحيخسر برضه أمان وحنان مش ممكن يتشاف بعدينا
بنكون وش السعد عليهم وعملنا أكتر ماللي علينا، ده اللي يقدرنا يشوف خيرنا وعينينا ياخدها اللي شارينا
ويا بخته اللي إحنا من بخته نحبه وقلبنا ياخده نشيله حتى فوق الراس وياخد عمرنا براحته
ويا حظه اللي إحنا من حظه عينينا ياخدها ونعزه، حبيبنا طالما قدرنا يخش القلب ويهزه
ماقدرناش مايلزمناش طالما شيطانه بيوزه، ويا حظه اللي إحنا من حظه عينينا ياخدها ونعزه".

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