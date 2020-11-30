عاجل - مفاجآت مدوية في قائمة الأهلي لمواجهة الاتحاد السكندري

الإثنين 30/نوفمبر/2020 - 05:49 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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أعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، قائمة الفريق استعدادًا ‏لمواجهة الاتحاد السكندري، التي تقام مساء غدٍ الثلاثاء على استاد السويس، في نصف نهائي ‏كأس مصر.‏

وجاءت قائمة الأهلي كالتالي:‏

رامي ربيعة، وياسر إبراهيم، ومحمود كهربا، وحمدي فتحي، ومروان محسن، وأيمن أشرف، ‏وعلي لطفي، وحسين الشحات، ومحمد الشناوي، وعمرو السولية، ومحمد مجدي أفشة، وعلي معلول، ‏ومحمود وحيد، وجيرالدو، ومحمد هاني، ومصطفى شوبير، وناصر ماهر، وأكرم توفيق، وطاهر محمد ‏طاهر، وعربي بدر، وبدر بانون، وصلاح محسن.‏

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موسيماني كأس مصر الاتحاد الأهلي

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