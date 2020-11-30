عاجل - مفاجآت مدوية في قائمة الأهلي لمواجهة الاتحاد السكندري
الإثنين 30/نوفمبر/2020 - 05:49 م
علي نبوي
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أعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، قائمة الفريق استعدادًا لمواجهة الاتحاد السكندري، التي تقام مساء غدٍ الثلاثاء على استاد السويس، في نصف نهائي كأس مصر.
وجاءت قائمة الأهلي كالتالي:
رامي ربيعة، وياسر إبراهيم، ومحمود كهربا، وحمدي فتحي، ومروان محسن، وأيمن أشرف، وعلي لطفي، وحسين الشحات، ومحمد الشناوي، وعمرو السولية، ومحمد مجدي أفشة، وعلي معلول، ومحمود وحيد، وجيرالدو، ومحمد هاني، ومصطفى شوبير، وناصر ماهر، وأكرم توفيق، وطاهر محمد طاهر، وعربي بدر، وبدر بانون، وصلاح محسن.
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