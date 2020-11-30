محمود فارس يبدأ تصوير فيلم "العنكبوت"

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بدأ الفنان محمود فارس، تصوير مشاهده اليوم في فيلم 'العنكبوت' بإحدي الاستديوهات ومن المقرر أن ينتهي من مشاهده خلال الفترة المقبلة وذلك بعد فترة توقف.



وأكد محمود، في تصريح خاص ل"الفجر الفني" أنه يتوجه بالشكر للمخرج أحمد نادر جلال بترشيحه لهذا الدور وأنه سيكون مفاجأة للجمهور.



من ناحية آخرى يشارك في بطولة فيلم العنكبوت أحمد السقا، منى زكي، ريم مصطفى، ظافر العابدين، يسرا اللوزي، أحمد فؤاد سليم، وزكي فطين عبدالوهاب، ومن إخراج أحمد نادر جلال، وتأليف محمد ناير.

