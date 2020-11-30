خاص - نجم الأهلي يعلن انتقاله إلى المقاولون العرب

الإثنين 30/نوفمبر/2020 - 05:40 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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أعلن باسم علي الظهير الأيمن السابق للنادي الأهلي رحيله عن النادي الأحمر بعد عدة سنوات قضاها داخل جدران القلعة الحمراء.

وقال باسم علي في تصريحات خاصة :"رحلت عن الأهلي بعد عدة مواسم قضيتها داخل جدران النادي الأحمر ساهمت خلالها في التتويج بعدد من الألقاب مع الفريق".

وأضاف باسم :"سأنضم إلى نادي المقاولون العرب وهو بيتي الذي تربيت فيه وسأعود إليه في صفقة انتقال حر بعد رحيلي عن النادي الأهلي".

وكان باسم علي قد لعب معارًا في الموسم الماضي لنادي الجونةن لكن الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي رفض استمراره مع الفريق الأحمر في الموسم المقبل ووافق على رحيله عن النادي الأحمرز

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