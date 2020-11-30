اللجنة الخماسية تضع إدارة الزمالك الجديدة في ورطة

الإثنين 30/نوفمبر/2020 - 05:34 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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طالب مسئولو اللجنة الخماسية برئاسة عمرو الجنايني، بسرعة استلام اللجنة المؤقتة التي ستدير الزمالك عملها اليوم الإثنين، من أجل مخاطبتها لإنهاء أزمة قيد لاعبي الفريق الأبيض.

وأصر أعضاء اللجنة الخماسية،  على عدم قيد لاعبي الزمالك الجدد قبل سداد 30 مليون جنيه متاخرات لدى النادي الأبيض، أغلبها غرامات وعقوبات ضد مرتضى منصور رئيس النادي السابق، وبعض اللاعبين.

وقال مصدر داخل اتحاد الكرة في تصريحات صحفية، إن قرار منع القيد قبل سداد المتاخرات يطبق على كل أندية الدوري المحلي وليس الزمالك فقط، مشيرا إلى أن هناك مباحثات ستتم لإنهاء تلك الأزمة.

يذكر أن  الزمالك قد تعاقد مع التونسي حمزة المثلوثي، كما استعاد جهود أحمد فتوح ومحمد أشرف روقة بعد انتهاء إعارة الثنائي.

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