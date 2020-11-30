طبيب الأهلي ينضم إلى جهاز أهلي جدة السعودي

توصل خالد محمود طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السابق، إلى اتفاق نهائي مع نادي أهلي جدة السعودي، للانضمام إلى جهازه الفني، بالفترة المقبلة.





وأكدت صحيفة "عكاظ السعودية" صباح اليوم الإثنين، أن نادي مدينة جدة، وقع عقود مع طبيب المارد الأحمر، ليصبح واحد من أعضاء الجهاز الفني.





وكان محمود تقدم باستقالته من منصبه داخل جهاز الأهلي، عقب التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه على حساب الزمالك غريمه التقليدي.





وجاءت استقالة محمود من منصبه في الأهلي، بعدما أبدى اكتفائه بالسنوات التي قضاها داخل جدران التتش، تاركًا المجال لدخول فرد آخر بدلًا منه.





واختتمت الصحيفة السعودية، أن خالد محمود قد يصل إلى جدة خلال الساعات القليلة المقبلة، من أجل تسلم مهام عمله الجديد.



