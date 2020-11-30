طبيب الأهلي ينضم إلى جهاز أهلي جدة السعودي

الإثنين 30/نوفمبر/2020 - 05:34 م
بوابة الفجر
Advertisements
توصل خالد محمود طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السابق، إلى اتفاق نهائي مع نادي أهلي جدة السعودي، للانضمام إلى جهازه الفني، بالفترة المقبلة.

وأكدت صحيفة "عكاظ السعودية" صباح اليوم الإثنين، أن نادي مدينة جدة، وقع عقود مع طبيب المارد الأحمر، ليصبح واحد من أعضاء الجهاز الفني.

وكان محمود تقدم باستقالته من منصبه داخل جهاز الأهلي، عقب التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه على حساب الزمالك غريمه التقليدي.

وجاءت استقالة محمود من منصبه في الأهلي، بعدما أبدى اكتفائه بالسنوات التي قضاها داخل جدران التتش، تاركًا المجال لدخول فرد آخر بدلًا منه.

واختتمت الصحيفة السعودية، أن خالد محمود قد يصل إلى جدة خلال الساعات القليلة المقبلة، من أجل تسلم مهام عمله الجديد.

أخبار تهمك

عاجل - أول تعليق من مجلس الزمالك على إيقافه وتحويل مخالفاته للنيابة العامة

منذ حوالي 22 ساعة

موسيماني يحسم قائمة الأهلي الجديدة مع لجنة التخطيط

منذ ساعتين و 19 دقيقة

تعليق مثير من ميدو على فسخ الأهلي تعاقده مع صالح جمعة

منذ أقل من ساعة

الأهلي يتحرك لتنفيذ مطلب موسيماني بعد التتويج الإفريقي

منذ أقل من ساعتين

عاجل - تعرف على قائمة الأهلي في الموسم الجديد

منذ 42 دقيقة

عاجل - الأهلي يفسخ تعاقده مع نجم الفريق

منذ ساعة

ريال مدريد يكشف مدة غياب نجم الفريق في بيان رسمي

منذ 40 دقيقة

عاجل- استبعاد الشيخ وصالح جمعة وبادجي من القائمة الأولى بالأهلي

منذ أقل من ساعتين

أحمد بلال: مهاجم الأهلي ليس لديه فكرة عن كرة القدم

منذ ساعتين و 27 دقيقة

عاجل - بعد صالح جمعة.. الأهلي يُقرر الاستغناء عن نجم جديد

منذ نصف ساعة

عاجل.. أول رد فعل من الأهلي على إيقاف مجلس إدارة نادي الزمالك

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. إصابة نجم الأهلي بفيروس كورونا

منذ حوالي 18 ساعة

أول رد من أحمد بدير بعد تنمر الإعلامية الكويتية مي العيدان (فيديو)

منذ حوالي 20 ساعة

خاص - كواليس استبعاد أحمد الشيخ من قائمة الأهلي واقترابه من بيراميدز

منذ ساعة الا ربع

تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة طلائع الجيش في كأس مصر

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. إصابة نجم الزمالك بفيروس كورونا

منذ أقل من ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:06 م

عاجل- استبعاد الشيخ وصالح جمعة وبادجي من القائمة الأولى بالأهلي

عاجل - بعد صالح جمعة.. الأهلي يُقرر الاستغناء عن نجم جديد

05:15 م

عاجل - تعرف على قائمة الأهلي في الموسم الجديد

05:05 م

عاجل.. إصابة نجم الأهلي بفيروس كورونا

11:52 م

عاجل.. إصابة نجم الزمالك بفيروس كورونا

04:54 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (7) | من حاول اغتيال عبد الناصر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار الأسبوع بين السياسة والاقتصاد

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: هى دى مصر يا فنان!