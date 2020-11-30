أورتيجا مع تامر حسني في أحدث ظهور له

الإثنين 30/نوفمبر/2020 - 06:34 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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شارك مؤدي المهرجانات أورتيجا صورة له من أحدث جلسات تصوير وذلك عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "انستجرام".

وظهر أورتيجا في الصورة مع النجم تامر حسني وكتب تعليقا قائلا: "التيمو والتيمو".

يذكر أن أخر أعمال أوكا وأورتيجا، هو مهرجان "جايز" والذي تم طرحه في نهاية شهر أبريل الماضي، على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وهو من كلمات أوكا وميدو الفنان، وألحان وليد سعد.

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