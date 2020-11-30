من هو أسامة النجيفي رجل أردوغان بالعراق

الإثنين 30/نوفمبر/2020 - 05:12 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي
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ترشح على قوائم الحزب الإسلامي، جناح حركة الإخوان المسلمين في العراق، لشغل منصب وزير الصناعة عام 2005، هو أسامة النجيفي العميل الإخواني الذي لا يحمل أي صفة رسمية في الدولة العراقية، ويتدخل ملف يتعلق بعلاقات العراق الخارجية على المستوى الرسمي، بما في ذلك اتصالاته ولقاءاته بمسؤولين رسميين ومطالبتهم باتخاذ إجراءات محددة للحفاظ على مصالح دولة أجنبية، بعيدا عن مصالح العراق وشعبه.

 

يقول مراقبون ومحللون سياسيون إن النجيفي ينفذ أوامر تلقاها من تركيا بالتحرك في العراق، لتطويق الغضب الحكومي إزاء الاعتداءات الحدودية التركية السافرة على العراق، ومنع مواطنيه من السفر إلى تركيا لمتابعة شؤون ملحة.

 

أطراف سياسية عديدة وفعاليات اجتماعية، طالبت رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي باتخاذ إجراءات حاسمة لكبح جماح الاندفاع التركي المتهور نحو الإساءة إلى العراق.

 

وطالب النائب في البرلمان العراقي، منصور البعيجي، الحكومة بـطرد السفير التركي من العراق، داعيا إلى قطع العلاقات التجارية والاقتصادية مع تركيا جراء ما تقوم به من انتهاكات في العراق.

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