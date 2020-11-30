رسالة خاصة من عبدالحليم علي لجماهير الزمالك

الإثنين 30/نوفمبر/2020 - 05:09 م
بوابة الفجر
رامي بشاي
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أكد عبدالحليم علي مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أنه جاء لخدمة النادي و استكمال مشوار الفريق الفترة المقبلة.
 
وقال مدير الكرة إنه بغض النظر عن المناصب، يطالب الجميع بالمساندة ، معربا عن سعادته بانتمائه لنادي الزمالك الاسم والنادي الكبير.

 وتابع :"دورنا في هذا الوقت التواجد مع الفريق سواء لاعبين أو جهاز ، اللقاء الاخير قدمنا مباراة قوية والجميع يشهد بذلك ولكن غاب التوفيق ،  والكل شاهد على ذلك". 

وأضاف عبدالحليم علي أنه تواصل مع اللاعبين من أجل هذه المرحلة ، مشيرا إلى أن رموز النادي جميعهم على تواصل معه للدعم وسيأتي عدد من الرموز لدعم الفريق عقب مواجهة الجيش.

واستطرد :"أقول لجماهير الزمالك أن الفريق قدم لقاء قوي ولكن هذه كرة القدم واطمئنهم على الفريق، نقدر حزنكم على الخسارة وهذا حقكم" .

ووعد العندليب بأن تكون البطولة في ميت عقبة الموسم القادم، خاصة وأن الزمالك لديه لاعبين وجهاز فني على أعلى مستوى، ونحن مساندين وداعمين لهم.

وعن مواجهة طلائع الجيش غدا بنصف نهائي كأس مصر قال مدير الكرة إن اللقاء مهم و نتمنى حصد البطولة. 

وبخصوص التحديات القادمة وملف التجديدات، أكد عبدالحليم علي أن هذا الملف مؤجل في الوقت الحالي لأن تركيزنا الحالي على لقاء غدا أمام طلائع الجيش. 

واختتم مدير الكرة تصريحاته برسالة لجماهير الزمالك مؤكدا أنه يشعر بحزنهم ويطالبهم بإغلاق الصفحة ودعم الفريق ، واؤكد أن القادم افضل لاننا نمتلك لاعبين على أعلى مستوى، واثق ان العام القادم سنحتفل بالبطولة بملعب النادي في هذا التوقيت.

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