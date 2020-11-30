تراجع معظم مؤشرات البورصة الأمريكية خلال التعاملات

تراجعت معظم مؤشرات البورصة الأمريكية خلال التعاملات اليوم الإثنين، وقاد سهما "شيفرون " و"سيلزفورس" خسائر مؤشر "داو جونز" الصناعي، كما كان قطاعي الطاقة والاتصالات الأسوأ أداءً في "ستاندرد آند بورز".





وذكرت وكالة "رويترز" أن إدارة ترامب تدرس وضع رائدة صناعة الرقائق الصينية "إس إم أي سي" في القائمة السوداء، في خطوة قد تصعد التوترات مع الصين قبل أن يتولى الرئيس المنتخب جو بايدن السلطة.





في حين أعلنت شركة "موديرنا" أن التجارب النهائية أثبت فاعلية لقاحها لفيروس كورونا بنحو 94 بالمائة.





ويتجه "داو جونز" لتسجيل أفضل أداء شهري منذ يناير لعام 1987 بمكاسب 12 بالمائة.





وبحلول الساعة 2:33 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع مؤشر "داو جونز" الصناعي بنسبة 0.5 بالمائة، ليصل إلى مستوى 29745.3 نقطة.





وتراجع "ستاندرد آند بورز" الأوسع نطاقاً بنحو 0.2 بالمائة إلى 3632.1 نقطة، في حين زاد المؤشر التكنولوجي "ناسداك" بنسبة 0.3 بالمائة مسجلاً 12237.3 نقطة.