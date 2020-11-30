عاجل - تعرف على قائمة الأهلي في الموسم الجديد

الإثنين 30/نوفمبر/2020 - 05:05 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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قام مسؤولو النادي الأهلي بإرسال قائمة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأحمر، والتي اختارها الجهاز الفني للفريق بقيادة الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني.

وتضم القائمة كلا من :- 

حراسة المرمى: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير

خط الدفاع : محمد هاني وياسر ابراهيم ورامي ربيعه وسعد سمير وأيمن أشرف وبدر بانون وأحمد رمضان بيكهام وعلي معلول ومحمود وحيد

خط الوسط :  أليو ديانج وعمرو السولية وحمدي فتحي وأكرم توفيق وناصر ماهر ومحمد مجدي أفشة وطاهر محمد طاهر وجونيور أجايي ومحمود كهربا ووليد سليمان وحسين الشحات وجيرالدو

خط الهجوم : صلاح محسن ومحمد شريف وأحمد ياسر ريان ومروان محسن.

وقام مسؤولو الأهلي برفع أسماء كلا من محمود متولي وكريم نيدفيد ومحمد محمود بسبب الإصابة علي أن يتم قيدهم في فبرايرالمقبل.

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