عاجل - تعرف على قائمة الأهلي في الموسم الجديد
الإثنين 30/نوفمبر/2020 - 05:05 م
علي نبوي
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قام مسؤولو النادي الأهلي بإرسال قائمة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأحمر، والتي اختارها الجهاز الفني للفريق بقيادة الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني.
وتضم القائمة كلا من :-
حراسة المرمى: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير
خط الدفاع : محمد هاني وياسر ابراهيم ورامي ربيعه وسعد سمير وأيمن أشرف وبدر بانون وأحمد رمضان بيكهام وعلي معلول ومحمود وحيد
خط الوسط : أليو ديانج وعمرو السولية وحمدي فتحي وأكرم توفيق وناصر ماهر ومحمد مجدي أفشة وطاهر محمد طاهر وجونيور أجايي ومحمود كهربا ووليد سليمان وحسين الشحات وجيرالدو
خط الهجوم : صلاح محسن ومحمد شريف وأحمد ياسر ريان ومروان محسن.
وقام مسؤولو الأهلي برفع أسماء كلا من محمود متولي وكريم نيدفيد ومحمد محمود بسبب الإصابة علي أن يتم قيدهم في فبرايرالمقبل.
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