خاص - كواليس استبعاد أحمد الشيخ من قائمة الأهلي واقترابه من بيراميدز





كشف مصدر داخل النادي الأهلي كواليس عدم قيد أحمد الشيخ لاعب النادي الأهلي في قائمة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأحمر الأولى استعددادًا للموسم المقبل.





وقال المصدر إن أحمد الشيخ علم بعدم قيده في قائمة الفريق الأحمر وأصر على الرحيل مجانًا أو الحصول على عقده كاملا من أجل الانتقال إلى نادي بيراميدز، في ظل عدم رغبة النادي الأحمر التفاوض مع نظيره بيراميدز.





وأضاف المصدر بأن النادي الأهلي كان لديه عروضا من الاتحاد السكندري والإسماعيلي والمقاولون العرب لضم اللاعب ورفض مسؤولوه التفاوض مع بيراميدز.





وأشار المصدر إلى أن اللاعب غادر النادي الأهلي صباح اليوم ورفض حضور المران الجماعي من أجل إنهاء إجراءات رحيله عن القلعة الحمراء.





وكان النادي الأهلي أعلن منذ قليل إرسال قائمة الفريق الأولى إلى اتحاد الكرة المصري ولم تشهد تواجد الثلاثي أحمد الشيخ وصالح جمعة وأليو بادجي.



