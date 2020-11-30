تعليق مثير من ميدو على فسخ الأهلي تعاقده مع صالح جمعة

الإثنين 30/نوفمبر/2020 - 04:51 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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علق أحمد حسام ميدو المدير الفني السابق لنادي مصر المقاصة على قرار النادي الأهلي باستبعاد صالح جمعة صانع ألعاب الفريق الأحمر من القائمة الأولى التي تم إرسالها إلى اتحاد الكرة المصري اليوم استعدادًا للموسم الجديد.

ميدو كتب عبر حسابه بتويتر:"صالح جمعه لاعب جيد جدا لكن ضمه للزمالك في هذه الفترة مخاطره كبيره فلن تتقبله ⁧‫#أوضة_اللبس‬⁩ في الزمالك بسهوله!! مهم جدا الان الحفاظ على استقرار ⁧‫#أوضة_اللبس‬⁩".

وأضاف :"الاهلي لم يترك صالح جمعه الا بعد رحيل مرتضى منصور عن الزمالك لانهم يعرفون جيدا بأن الوحيد الذي كان سيحارب من اجل ضمه للزمالك هو مرتضى منصور"

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