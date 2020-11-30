عاجل.. إصابة نجم الزمالك بفيروس كورونا

الإثنين 30/نوفمبر/2020 - 04:54 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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تلقى الفريق الاول لكرة القدم بنادي الزمالك اليوم الإثنين ضربة موجعة جديدة عقب خسارة لقب دوري ابطال إفريقيا الجمعة الماضية على يد الأهلي بهدف واحد مقابل هدفين بتأكد إصابة مهاجمه بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19.


وتعرض عمر السعيد مهاجم القلعة البيضاء للإصابة بفيروس كورونا المستجد بعد أن خضع لعينة رابيد تيست مع لاعبي الفريق إستعداداً لمواجهة طلائع الجيش غداً الثلاثاء.


وجرى عزل اللاعب في الوقت الذي منحه فيه محمد أسامة طبيب الفريق البروتوكول الطبي العلاجي من أجل التخلص من فيروس كورونا المستجد.

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