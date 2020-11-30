نجم الأهلي يكشف تفاصيل مشاداته مع مصطفي محمد

الإثنين 30/نوفمبر/2020 - 04:49 م
بوابة الفجر
غدير أحمد
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أكد حسين الشحات لاعب الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، أن المشادة التي حدثت بينه وبين مصطفى محمد لاعب الزمالك كان سببها سوء تفاهم، موضحاً أن الحالة الوحيدة التي تجعله يرحل عن القلعة الحمراء.

ووقعت بعض المشادات بين حسين الشحات ومصطفى محمد عقب انتهاء لقاء نهائي دوري أبطال أفريقيا والتي انتهت بتتويج القلعة الحمراء بالبطولة الأفريقية بعد فوزه بهدفين لهدف.

وقال الشحات في تصريحات لقناة "DMC" الفضائية: "أبارك لجميع جماهير النادي الأهلي على هذه البطولة الثمينة، لا أحد كان يتوقع الأحداث التي حدثت بعد المباراة، بجانب أن الأمور لم تصل إلى بلاغات للنائب العام".

وأضاف: "نشب سوء تفاهم بعد اللقاء وذهبت إلى مصطفى محمد عقب المباراة وقلت له أنني فزت وهذا بسبب شيء حدث قبل اللقاء، ولم أكن أقصد أي شيء، ولم أكن أتوقع كل ما حدث بعد المباراة، وتعرضنا للطرد نحن الاثنين وتدخل أحد للصلح بيننا".

وواصل: "أنا أحب شيكابالا جداً على المستوى الشخصي ولا علاقة لي بعلاقته بجمهور الأهلي، وكان يدافع عني أثناء المشادات عقب المباراة النهائية، وأي لاعب يتمنى التسجيل في المباراة النهائية وأمام نادي الزمالك".

وتابع: "سأشارك مع الأهلي في كأس العالم للأندية، ونأمل لتحقيق البطولة هذه المرة بعدما شاركت في النهائي مع العين الإماراتي، وسأرحل عن النادي في حالة وحيدة إذا كان لا يريد النادي استمراري في الفريق".

وتوج النادي الأهلي بدوري أبطال أفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه ليحتكر الرقم القياسي بين الأندية الأكثر تتويجًا بالبطولة بعد الفوز على الزمالك بهدفين لهدف.

وتمكن النادي الأهلي من الصعود رسميًا لكأس العالم للأندية المُقبلة والتأهل لخوض لقاء السوبر الأفريقي أمام نهضة بركان المغربي يوم 10 ديسمبر المُقبل بالقاهرة.

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