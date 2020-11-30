محمد عابدين يطرح أغنيته الجديدة" أنا السند" ٢ ديسمبر

الإثنين 30/نوفمبر/2020 - 04:53 م
بوابة الفجر
الفجر الفني
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يستعد المطرب محمد عابدين لطرح أغنيته الجديدة" أنا السند " علي طريقة الفيديو كليب  بعد النجاح الكبير الذي حققه في أغنيته الأخيرة "بحبك بالمصري "   والمقرر عرضها علي جميع الراديوهات والمحطات الفضائية في يوم ٢ ديسمبر المقبل.

اغنية "أنا السند" من غناء محمد عابدين وكلمات : خالد ماجد وتلحين : كامل الجندي وتوزيع : عدي فكري ومن انتاج: أب كورب.

" انا السند"، كلمات خالد ماجد وتلحين كامل الجندي وتوزيع عدي فكري، وإنتاج شركة "أب كورب". 

وتقول كلمات الاغنية " أخرى أنا جبته، من كتر اللي خسرته، شايف الوحده أحلى من وجودكوا، كفايه عليا الظروف، الهم اللى أنا شايله، بتشيلونى في همومكوا، وأنا همى مين شايله، وليكوا كنت أنا السند، ليكوا كنت انا الجدع، فى وشى بتقولولى حاجه، وفي ضهري كنت بتخدع، عايش في وجودكوا، وكأني عايش في غربه، لوحدي أو معاكوا، خلاص معدتش فارقه، النقص فيكوا مكشوف، بتجري في الدم المصالح، مبتتمنوش الخير لحد، صدقوني الكل رايح، وليكوا كنت أنا السند، ليكوا كنت أنا الجدع، في وشى بتقولولى حاجه، وفي ضهرى كنت بتخدع".

من ناحية أخري  يكثف محمد عابدين مجهوداته لتسجيل باقي أغاني ألبومه الجديد أطرحه في الأسواق في شهر الصيف القادم.

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